Куда деть старую бытовую технику

Куда деть старый холодильник, телевизор или даже сломанную стиральную машину?
Ненужную технику можно отправить на переработку и безопасную утилизацию с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru. Что можно сдать?
- крупную бытовую технику — холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты и духовые шкафы
- мелкую бытовую технику — телевизоры, микроволновки, пылесосы, кондиционеры и обогреватели
- оргтехнику — компьютеры, ноутбуки, мониторы и принтеры
- даже разукомплектованные приборы, в которых отсутствуют отдельные детали
Самой популярной категорией остаются холодильники, плиты и стиральные машины. С октября 2021 года москвичи передали через сервис около 100 тысяч единиц крупногабаритной техники. После вывоза приборы отправляют на сортировку. Металл, пластик и другие материалы получают вторую жизнь, а опасные вещества — хладагенты, ртуть, свинец и кадмий — безопасно утилизируют.
Если оформить заявку на mos.ru до 18:00, технику могут вывезти уже в день обращения — при наличии свободных бригад.