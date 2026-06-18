Куда деть старую бытовую технику

Ненужную технику можно отправить на переработку и безопасную утилизацию с помощью сервиса «Вывоз ненужных вещей» на mos.ru. Что можно сдать?

крупную бытовую технику — холодильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты и духовые шкафы

мелкую бытовую технику — телевизоры, микроволновки, пылесосы, кондиционеры и обогреватели

оргтехнику — компьютеры, ноутбуки, мониторы и принтеры

даже разукомплектованные приборы, в которых отсутствуют отдельные детали

Самой популярной категорией остаются холодильники, плиты и стиральные машины. С октября 2021 года москвичи передали через сервис около 100 тысяч единиц крупногабаритной техники. После вывоза приборы отправляют на сортировку. Металл, пластик и другие материалы получают вторую жизнь, а опасные вещества — хладагенты, ртуть, свинец и кадмий — безопасно утилизируют.

Если оформить заявку на mos.ru до 18:00, технику могут вывезти уже в день обращения — при наличии свободных бригад.