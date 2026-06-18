Какая подкормка в июне даст хороший урожай свеклы

Если свёкле не хватает калия, фосфора и бора, она часто получается мелкой, водянистой и почти без вкуса. Опытные дачники в июне делают две простые подкормки – и результат заметен: корнеплоды наливаются крупные, ровные и сладкие как конфеты. Об этом рассказывает агроном Ксения Давыдова.

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Первая подкормка – древесная зола

Зола даёт свёкле калий и фосфор, а именно они помогают корнеплодам активно расти и набирать сахаристость. Самый простой вариант – рассыпать сухую золу по грядке из расчёта 1 стакан на 1 квадратный метр и слегка заделать в почву.

Но ещё лучше работает жидкий настой. Для него 1 стакан золы заливают 10 литрами воды и оставляют на сутки, время от времени перемешивая. Поливают свёклу под корень, обязательно по влажной земле.

Вторая подкормка – борная кислота

Бор помогает свёкле накапливать сахара и делает мякоть более плотной. 1 чайную ложку порошка сначала растворяют в горячей воде, потому что в холодной кристаллы плохо расходятся. Затем доливают водой до 10 литров.

Готовым раствором опрыскивают листья рано утром или вечером, чтобы не было ожогов. Лучшее время для такой обработки – фаза 4–5 настоящих листьев, когда корнеплод уже начинает активно наливаться.

Эти две подкормки можно спокойно сочетать: сначала полить свёклу зольным настоем под корень, а через день пройтись бором по листу. Обычно хватает одной такой схемы за сезон. В итоге свёкла получается ровной, сладкой и отлично хранится. Об этом пишет ИА Stavropol.Media.