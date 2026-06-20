Как вовремя заметить и вылечить трещины на яблоне

Повреждения коры у яблонь — проблема, с которой сталкивается практически каждый садовод. Её важно вовремя заметить и предотвратить ухудшение ситуации, так как без своевременного вмешательства можно лишиться не только урожая, но и всего дерева, а в некоторых случаях даже других культур в саду. Почему трескается кора, как правильно обработать повреждения и чем замазать раны, чтобы спасти растение, — в материале RT.

Почему трескается кора у яблонь

Причин, по которым лопается кора яблони, достаточно — от погодных условий до ошибок в уходе и поражения вредителями. Важно правильно определить источник проблемы, чтобы не только вылечить дерево, но и предотвратить повторное появление ран.

Морозобоины, или морозные трещины, — самая частая для средней полосы причина растрескивания дерева. Особенно уязвимы молодые деревья и сорта, не приспособленные к суровым зимам. Механизм образования морозобоин связан с резкими температурными перепадами. В солнечный зимний день или ранней весной южная сторона ствола нагревается, а ночью при сильном падении температуры сжимается, не успевая восстановить свою структуру, в результате чего лопается. Если мороз застаёт уже начавшееся сокодвижение, повреждения могут быть особенно серьёзными: замёрзшая жидкость разрывает сосуды древесины, а кора трескается от внутреннего давления. Трещины, как правило, продольные и довольно глубокие, летом они могут зарасти новой тканью, но часто под отделившейся корой успевают поселиться вредители и патогены. Нередко морозобоины приводят к образованию дупел, что создаёт для дерева дополнительные угрозы.

Солнечные ожоги возникают весной, когда яркое солнце нагревает ствол, а снег отражает лучи. При сильном нагреве на участках ствола появляется своеобразный «загар», обычно с южной или юго-западной стороны. Со временем кора растрескивается и отслаивается, оголяя древесину. Ожоги особенно опасны для недавно посаженных деревьев.

Механические повреждения — ещё один распространённый фактор. Ветки могут ломаться в условиях сильного ветра или града, под тяжестью урожая или налипшего мокрого снега, особенно в местах соединения со стволом под острым углом. Неосторожное использование газонокосилки и неправильная обрезка также могут нанести различные травмы.

Грызуны (мыши, крысы) и зайцы зимой объедают кору молодых яблонь. Если повреждение кольцевое, дерево может погибнуть. Зайцы сдирают кору до высоты 1,5 м, а мыши повреждают её у самой почвы.

Ошибки в агротехнике тоже приводят к трещинам. Избыток азотных удобрений во второй половине лета вызывает бурный рост древесины, а кора за ней не успевает. Это может привести к разрывам. Переувлажнение почвы осенью затягивает вегетацию: ткани не успевают одревеснеть к зиме и легко растрескиваются при первых морозах. Недостаток питания ослабляет дерево, что тоже делает его уязвимым.

Бактериальные и грибковые заболевания поражают кору и древесину. Например, при чёрном раке на стволе появляются вдавленные буровато-фиолетовые пятна, кора становится как будто обожжённая, покрывается трещинами и отслаивается. При кольцевом поражении ветка сохнет за несколько месяцев, а дерево гибнет за три-четыре года. Цитоспороз вызывает тёмные язвы с серыми бугорками, кора трескается и отмирает. Европейский рак в открытой форме проявляется глубокими ранами до сердцевины, но может протекать и в закрытой форме. В этом случае вокруг поражённого места образуются мощные наросты, впоследствии приводящие к оголению древесины.

Вредители, особенно жук-короед, прогрызают в коре и древесине ходы, нарушая движение соков. Кора со временем становится мягкой, отслаивается и легко протыкается.

Как правильно обработать и чем замазать трещины на коре яблони

Лечение трещин — это пошаговый процесс, от качества которого напрямую зависит, выживет ли дерево. Просто замазать рану садовым варом или глиной недостаточно. Если не удалить мёртвые ткани, не продезинфицировать полость и не дать ей просохнуть, под защитным слоем начнётся гниение, которое разрушит ствол изнутри. Важно строго соблюдать последовательность действий, проверенную многолетней практикой садоводов. Сразу нужно отметить, что процедура лечения проводится строго в сухую погоду, без осадков. Универсальный алгоритм выглядит так.

Очистка раны. Острым садовым ножом аккуратно удаляют все отмершие, отслоившиеся куски коры, мусор, гниль и плесень. Нож обязательно должен быть продезинфицирован — более того, если на коре имеются инфекционные повреждения (например, рак), инструмент в ходе работы с больной тканью требуется дезинфицировать постоянно, чтобы случайно не перенести инфекцию на здоровые участки коры. Зачищают до живой здоровой ткани, захватывая 2—3 см по краям. Под деревом расстилают плёнку или мешковину, чтобы собрать обрезки и сжечь их, поскольку в них могут находиться вредители и патогены. Дезинфекция. Полость и прилегающие участки обрабатывают розовым раствором марганцовки, 3%-ным медным купоросом, бордоской смесью либо промышленными фунгицидами на основе меди. Эти средства уничтожают патогенные грибы и бактерии. Просушка. Ране дают высохнуть в течение одного-двух дней. Столь длительное время необходимо для того, чтобы удалить влагу в том числе из глубины древесины и исключить развитие гниения под слоем замазки. Замазка. Трещину тщательно закрывают, не оставляя даже мелких щелей. Выбор замазки зависит от размера повреждения.

Для небольших трещин подойдёт масляная краска на натуральной олифе или садовый вар. Однако многие опытные садоводы отмечают, что последний может вызывать подпревание коры в дождливую погоду, поэтому предпочитают другие составы.

Глиняная болтушка — безопасный и экологичный вариант. Рецепт: две части глины смешивают с одной частью коровяка и разводят водой до консистенции густой сметаны. Можно добавить немного рубленой соломы или древесной золы.

Современные специальные пасты — они удобны в применении, содержат дезинфекторы и хорошо защищают рану.

Домашний состав из 500 г пчелиного воска, 250 г канифоли и 250 г несолёного жира — старый рецепт, который даёт плотную водонепроницаемую плёнку (пропорции могут варьироваться: одна из популярных схем предлагает брать воск, канифоль и жир в равных долях). Все ингредиенты растапливают по отдельности, смешивают и тонкой струёй заливают в холодную воду.

5. Защита. После замазки рану можно обернуть мешковиной или мхом-сфагнумом, чтобы предохранить от влаги и солнца. Повязку фиксируют мягкой проволокой или капроновой лентой. Использовать поверх замазки тёмную полиэтиленовую плёнку рискованно — это создаёт парниковый эффект, провоцирует выпревание и гниение, создаёт идеальную среду для новых инфекций. Исключением могут быть лечение свежих кольцевых ран (например, при повреждении ствола грызунами) или прививки, но и в таких случаях ствол не рекомендуется оборачивать плёнкой на длительный срок.

6. Дополнительные меры. Для ускорения заживления используют стимуляторы роста. Чтобы крупные трещины не расходились дальше, их стягивают тесьмой или широкой эластичной лентой. Использование проволоки требует большой осторожности, чтобы не травмировать растущую кору: необходимо подкладывать под проволоку мягкий материал (резину, деревянные бруски) и по мере роста дерева регулярно ослаблять скрутку. Также после обработки важно провести внекорневую подкормку калийно-фосфорными удобрениями (например, монофосфатом калия), так как азот в этот период может спровоцировать новые разрывы.

Что будет, если не лечить кору яблони

Последствия запущенных трещин могут быть крайне серьёзными.

Проникновение инфекций. Через открытые раны легко проникают грибки, бактерии и вирусы, вызывая гниль и рак плодовых деревьев.

Привлечение вредителей. Насекомые используют трещины для откладывания яиц и питания ослабленной корой.

Потеря влаги. Повреждённая кора не удерживает влагу, дерево страдает от обезвоживания.

Нарушение питания. Луб (ткань под корой) отвечает за транспортировку питательных веществ. При его повреждении сокодвижение нарушается, что приводит к ослаблению и голоданию.

Снижение зимостойкости. Через трещины холод проникает вглубь ствола, вызывая дополнительные повреждения.

Деформация и гибель. Со временем рана разрастается, дерево чахнет, перестаёт плодоносить и может полностью погибнуть.

Если поражение охватывает более 70% окружности ствола, древесина гниёт, крона полностью засыхает к середине лета — яблоню уже не спасти. В таком случае её выкорчёвывают и сжигают.

Главные вредители яблонь

Повреждения коры могут быть следствием деятельности насекомых. Знание основных вредителей поможет вовремя принять меры.

Жук-короед — один из самых опасных. Он прогрызает ходы в древесине, оставляя мелкие круглые отверстия. Внутри дерева устраиваются яйцевые камеры, где впоследствии появляются на свет личинки. Характерный признак короеда — кучки древесной муки под отверстиями. Садовую яблоню обычно атакуют два вида короедов: заболонник плодовый (он поражает чаще больные и ослабленные деревья) и короед западный непарный (предпочитает вполне здоровые молодые деревья, занося за собой споры грибов). Способы борьбы с ними могут быть химическими (своевременные инъекции под кору и опрыскивание с применением специальных инсектицидов) и биологическими (с использованием энтомофагов — естественных врагов короеда, насекомых и паразитов). При сильном поражении яблоню уничтожают.

Яблонная стеклянница — бабочка, похожая на осу. Её гусеницы выгрызают под толстой корой ветвей и ствола извилистые лабиринты, вредя сокодвижению, из-за чего отмирают почки, листья и плоды. Бурая смесь сока, экскрементов и остатков древесины заметна у выходных отверстий дерева. Стеклянница опасна для яблони, груши и ряда других плодовых деревьев. Для борьбы очищают повреждённые места и обрабатывают дерево инсектицидами.

Въедливая древесница — крупная ночная бабочка и крайне опасный вредитель широкого спектра лиственных деревьев. Гусеницы живут в поражённом дереве до трёх лет, изначально поражают молодые побеги, из них переходят в ветви и ствол. Выгрызание ходов в древесине нарушает сокодвижение, ветви становятся хрупкими и ломаются даже при лёгком ветре. Под кроной заражённого дерева заметны красные червоточины и экскременты гусениц. Для борьбы используются инсектициды.

Можно упомянуть и о других вредителях, не наносящих вред коре, но значительно снижающих урожайность.

Яблонный цветоед — мелкий буроватый жук с хоботком. Личинки выедают тычинки и пестики внутри бутонов, склеивая лепестки. Если не принять меры, можно остаться без урожая. Жуков стряхивают на подстилку, используют ловушки, а при массовом распространении применяют инсектициды.

Тля поселяется на верхушках побегов и высасывает сок. Листья скручиваются, побеги засыхают. Эффективнее всего бороться с ней при помощи системных инсектицидов.

Медяница (листоблошка) похожа на тлю, но светлее. Личинки высасывают сок из почек и листьев, покрывая их липкими экскрементами — «медвяной росой». Цветки засыхают, урожайность падает. Помогают те же препараты, что и от тли.

Яблонная плодожорка — бабочка, гусеницы которой вгрызаются в плоды, повреждая мякоть и семена. Яблоки загнивают и становятся непригодными в пищу. Для борьбы с ними используются ловчие пояса и ручной сбор коконов. Регулярную химическую обработку можно начинать спустя одну-две недели после цветения и необходимо полностью прекратить примерно за месяц до сбора урожая.

Плодовый пилильщик — насекомое, похожее на муху. Личинка выедает семенную камеру плода, что приводит к его опаданию. В годы слабого цветения может уничтожить весь урожай. Перед цветением яблони взрослых насекомых стряхивают на подстилку и уничтожают. Впоследствии рекомендуют опрыскивание крон.

Профилактика: как предотвратить растрескивание коры

Гораздо проще и надёжнее предотвратить появление трещин, чем потом бороться с их последствиями. Комплекс регулярных профилактических мер не только убережёт кору от растрескивания, но и укрепит общий иммунитет яблони, снизив риск поражения болезнями и вредителями. Чтобы ваш сад оставался здоровым и плодоносным, возьмите за правило следующее:

белите стволы весной и осенью. Для борьбы с грибками и бактериями в смесь можно добавить медный купорос, а для лучшего прилипания — безопасный клей (например, казеиновый). Белить необходимо весь штамб, первую развилку и нижнюю часть каждой скелетной ветви;

обрабатывайте сад фунгицидами и инсектицидами по сезонам: до распускания почек, по «зелёному конусу» и после сбора урожая;

утепляйте молодые деревья на зиму: мульчируйте приствольный круг, обвязывайте ствол лапником или специальным утеплителем, ставьте сетку от грызунов;

соблюдайте режим подкормок: азот — только весной, калий и фосфор — со второй половины лета;

ставьте подпорки под ветви с обильным урожаем и стряхивайте мокрый снег;

регулярно осматривайте кору, чтобы заметить первые трещины и вредителей.

Своевременный уход и правильное лечение помогут сохранить яблоневый сад здоровым и плодоносящим на долгие годы.