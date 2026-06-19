Как продлить хранение будущего урожая чеснока еще на грядке

В июне садоводам стоит уделить внимание будущему урожаю огурцов, тыквы, перца и чеснока. О том, как избежать ошибок, рассказал «360 садовод Александр Сидельников.

По его словам, некоторые культуры требуют особого подхода. Чтобы растения накопили силы для формирования плодов, Сидельников посоветовал удалять первые завязи у огурцов, перца и тыквы — тогда питательные вещества пойдут на развитие крепких корней и листьев.

Чеснок на этом этапе тоже нуждается в обработке, однако после удаления стрелок, по мнению эксперта, лучше не вносить подкормку. Он пояснил, что если начать подкармливать чеснок, урожай действительно увеличится, но практически в 90% случаев это создает проблемы с его дальнейшим хранением.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что растения для дачи, купленные ненадлежащего качества, можно вернуть, обменять или потребовать возврат денег. В ведомстве отметили, что с началом дачного сезона покупка растений для огородов и домашнего выращивания становится особенно актуальной, и если в товаре обнаружены недостатки, потребитель вправе предъявить продавцу требования, предусмотренные законом о защите прав потребителей. Это возможно, если у растения есть признаки заболеваний, поражение вредителями, механические повреждения или его состояние ухудшилось при транспортировке. При этом растения хорошего качества возврату или обмену не подлежат.