Эксперт предупредил об опасности тополиного пуха для собак

Тополиный пух переносит на себе пыльцу и может усиливать аллергию у собак. Об этом рассказала ветеринарный врач, эксперт компании «Валта Пет Продактс» Таисия Ильина, сообщают «Известия».

© Lenta.ru

На прогулках пух попадает в глаза, нос и уши собак. В результате у животных могут появляться признаки дискомфорта. Самые уязвимые — это питомцы с сезонной аллергией, хроническими заболеваниями кожи или органов дыхания. При этом проблемы обычно проявляются со стороны дыхательной системы и глаз.

«У собак могут наблюдаться слезотечение, покраснение глаз, частое моргание, чихание, зуд и попытки тереть морду лапами. В некоторых случаях усиливаются кожные реакции — появляются покраснения, высыпания, воспаления между пальцами лап или расчесы», — пояснила Ильина.

Если у животного возникли обильные выделения из глаз, заметный дискомфорт или покраснение, лучше обратиться за помощью к специалисту и не пытаться извлечь пушинки самостоятельно, добавила специалист. Также она посоветовала следить и за ушами домашних животных, чтобы в них не скапливался пух.

Ветеринар посоветовала после прогулок осматривать глаза, уши и лапы собаки, а при необходимости протирать шерсть влажной тканью. Это поможет удалить часть пыльцы и мелких частиц, которые осели на шерсти животного.