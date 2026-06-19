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Ветеринар Уражевский рассказал, как правильно выбрать миску для питомца

Вечерняя Москваиещё 1

Хозяева должны обеспечить питомцам постоянный доступ к чистой воде в отдельной миске. Также емкости необходимо регулярно мыть, чтобы избежать размножения бактерий. Как правильно выбрать миски для животных, рассказал ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

Ветеринар рассказал, как правильно выбрать миску для питомца
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— Животные должны с детства приучаться к нормальному кормлению. Если это кошка, а тем более собака, лучше использовать две миски, а не вариант «два в одном», который часто встречается в продаже. Да, это может быть удобнее, занимать меньше места или стоить дешевле, но лучше купить две отдельные миски, — отметил эксперт.

Ветеринар также подчеркнул, что миски с кормом и водой необходимо регулярно мыть. Вода в жару может цвести, а внутрь иногда попадают насекомые, все это приводит к размножению бактерий, передает РИАМО.

Для борьбы с комарами в летнее время люди используют электрические фумигаторы, лампы с ультрафиолетом, аромадиффузоры, аромалампы, эфирные масла и аэрозоли. Но не могут ли они навредить домашним питомцам? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.