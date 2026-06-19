Ветеринар рассказал, как правильно выбрать миску для питомца

Хозяева должны обеспечить питомцам постоянный доступ к чистой воде в отдельной миске. Также емкости необходимо регулярно мыть, чтобы избежать размножения бактерий. Как правильно выбрать миски для животных, рассказал ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский.

© Вечерняя Москва

— Животные должны с детства приучаться к нормальному кормлению. Если это кошка, а тем более собака, лучше использовать две миски, а не вариант «два в одном», который часто встречается в продаже. Да, это может быть удобнее, занимать меньше места или стоить дешевле, но лучше купить две отдельные миски, — отметил эксперт.

Ветеринар также подчеркнул, что миски с кормом и водой необходимо регулярно мыть. Вода в жару может цвести, а внутрь иногда попадают насекомые, все это приводит к размножению бактерий, передает РИАМО.

Для борьбы с комарами в летнее время люди используют электрические фумигаторы, лампы с ультрафиолетом, аромадиффузоры, аромалампы, эфирные масла и аэрозоли. Но не могут ли они навредить домашним питомцам? Ответ на этот вопрос «Вечерняя Москва» узнала у ветеринарного врача высшей категории Михаила Шелякова.