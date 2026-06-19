Агрономы рассказали, как ускорить созревание томатов

Специалисты Россельхозцентра дали рекомендации, которые помогут дачникам Калужской области ускорить созревание томатов без ущерба для урожая. Основное внимание советуют уделить правильному уходу за кустами, режиму полива и подкормкам.

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В первую очередь агрономы рекомендуют обеспечить растениям больше света и воздуха. Для этого необходимо регулярно удалять пасынки, постепенно срезать нижние листья по мере созревания кистей и разворачивать плоды к солнцу. При этом полностью оголять кусты не следует.

После того как томаты достигли своего сортового размера, специалисты советуют сократить полив. Почва должна успевать просыхать на глубину 3–5 сантиметров. Также стоит отказаться от азотных удобрений, а для ускорения созревания использовать подкормки с калием и фосфором, например монофосфат калия, суперфосфат или настой древесной золы.

Еще один способ ускорить покраснение плодов – использовать природный этилен. Для этого рядом с томатными кистями можно разместить спелый помидор, яблоко или банан в марлевом мешочке. В теплицах также допускается использовать банановую кожуру, но важно следить, чтобы она не заплесневела.

Кроме того, агрономы рекомендуют прищипнуть верхушку растения, удалить новые цветки и мелкие завязи, которые уже не успеют сформировать урожай. Это позволит кусту направить все силы на созревание уже сформировавшихся плодов.

Для быстрого созревания томатов также важно соблюдать температурный режим. Оптимальной считается температура от +22 до +28 градусов днем и не ниже +14…+16 градусов ночью. При похолодании ниже +12…+14 градусов, а также при жаре выше +30 градусов процесс созревания заметно замедляется, поэтому теплицы необходимо регулярно проветривать.