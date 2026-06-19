Чтобы не завяли за день: как продлить жизнь пионам в вазе

Сезон пионов в самом разгаре. Эти пышные цветы украшают дом и быстро создают ощущение лета. Но есть нюанс: пионы довольно капризны. При неправильном уходе они могут быстро поникнуть, осыпаться или простоять гораздо меньше, чем хотелось бы. Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рассказала, как правильно ухаживать за пионами дома, чтобы они дольше сохраняли свежесть.

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Ваза и вода: основа для долгой жизни

Пионы очень любят воду, но при этом чувствительны к бактериям, которые активно размножаются в водной среде. Они закупоривают сосуды стебля, из-за чего влага перестает поступать к бутону. Поэтому главное правило ухода — чистота.

Перед тем, как поставить букет в вазу, тщательно вымойте емкость с мылом или пищевой содой. Для пионов лучше выбирать просторную вазу, чтобы бутоны не сдавливали друг друга и не повреждались. Идеально, если ваза будет из темного стекла: внутрь будет попадать меньше света, что замедлит рост бактерий.

Воды в вазе должно быть достаточно — примерно на две трети. Пионы хорошо пьют, поэтому важно следить, чтобы уровень воды не снижался слишком быстро. Лучше использовать прохладную чистую воду. Если вода из-под крана слишком жесткая, ей можно дать немного отстояться.

Правильный срез и минимум листьев

Перед тем как поставить пионы в вазу, стоит удалить нижние листья, которые будут находиться в воде. Иначе они быстро начнут портиться и ускорят размножение бактерий. Каждый раз, меняя воду, обрезайте стебли на сантиметр под углом 45 градусов, желательно под проточной водой. Так вы откроете вашим пионам капилляры, через которые они будут хорошо впитывать воду. Используйте только острый нож или секатор — тупые ножницы могут повредить стебель, и цветок будет хуже впитывать влагу.

Прохлада вместо жары

Пионы — большие любители прохлады. Поставьте вазу в самую холодную часть комнаты, подальше от прямых солнечных лучей и сквозняков. Также не стоит держать пионы рядом с фруктами. Спелые плоды, особенно бананы и яблоки, выделяют газ этилен, который ускоряет старение и увядание цветов.

Если в помещении жарко и душно, можно на время отправить вазу с пионами в холодильник: температура от плюс 7 до плюс 10 градусов будет для них комфортной. Холодильник при этом должен быть просторным и без продуктов с резким запахом, иначе пионы могут впитать посторонние ароматы. Если такой возможности нет, достаточно просто чаще менять воду в вазе.

Что делать, если пионы не раскрылись

Иногда пионы продаются довольно плотными, и дома может показаться, что они не спешат раскрываться. В этом случае не стоит торопить цветы слишком агрессивными способами. Можно аккуратно окунуть бутоны в теплую воду на 20–30 секунд. Благодаря этой процедуре они могут раскрыться уже на следующий день. Если же цветы начали терять упругость, стоит обновить срез, сменить воду и переставить вазу в более прохладное место.

Подкормка — только профессиональная

Домашние советы с сахаром, аспирином или другими добавками лучше не использовать. Они не всегда помогают и могут, наоборот, сократить срок жизни цветов. Если хочется продлить свежесть букета, лучше использовать профессиональную подкормку для срезанных цветов и добавлять ее при каждой смене воды по инструкции. Важно помнить: если вы уже начали использовать подкормку, продолжать уход лучше тоже с ней. Без добавки цветы могут начать вянуть быстрее.

Главное — системность

Чтобы пионы простояли дольше, недостаточно просто поставить их в воду в первый день. Важно регулярно менять воду, мыть вазу, обновлять срез и следить, чтобы букет не стоял в жаре. При таком уходе пионы могут радовать не несколько дней, а заметно дольше, сохраняя и форму, и аромат, и свежий вид.

Ранее Наталья Колганова рассказала «Вечерней Москве» о том, как сохранить любую цветочную композицию свежей надолго.