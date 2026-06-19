Почему нельзя самовольно разводить сад около дома

Самовольная посадка цветов или деревьев запрещена не только на придомовой территории многоквартирного дома, но и на личных коттеджных участках, поскольку это противоречит административному кодексу РФ. Юрист Дмитрий Кваша в беседе с «ВМ» рассказал, в каких случаях человека могут оштрафовать за озеленение придомовой территории.

По его словам, запрещено как самовольно спиливать, так и высаживать деревья и любые другие растения.

В соответствии с административным кодексом, а также постановлением правительства Москвы «Об утверждении Правил создания, содержания и охраны зеленых насаждений и природных сообществ города Москвы», действующему от 10 сентября 2002 года, без предварительного согласования запрещается высаживать около домов любые многолетние культуры, — сообщил юрист.

Он подчеркнул, что это можно сделать только с согласия собственников многоквартирных домов или жильцов коттеджных поселков:

Поскольку придомовая территория является общей собственностью, необходимо получить согласие более 50 процентов владельцев жилых помещений. Если они не дают одобрение, то высаживать любые многолетние культуры запрещено.

Кваша предупредил, что в случае нарушения запрета и самовольной высадки деревьев, кустарников или кустов, человеку грозит штраф:

для жителей коттеджных поселков — от 1 до 1,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка;

для жильцов многоквартирных домов в Москве — до 50 тысяч рублей.

Поэтому, если человек хочет высадить различные многолетние культуры во дворе многоквартирного дома, он должен согласовать это с жильцами дома или владельцами соседних участков, а также с управляющей компанией и ТСЖ, — сообщил Кваша.

Как могут вычислить нарушителя

Привлечь человека к ответственности могут в том случае, если на него поступила жалоба от соседей, рассказал эксперт:

Любой из жильцов может написать обращение на портале «Активный гражданин», приложив в качестве доказательства фото и видео растений. Также люди могут написать коллективную жалобу, ее обычно рассматривают быстрее.

Также юрист Дмитрий Кваша рассказывал, можно ли привлечь к ответственности соседей, которые регулярно оставляют мусор в подъезде многоквартирного дома, и какие штрафы предусмотрены за это нарушение. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».