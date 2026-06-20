Специалист объяснил, каким должен быть полив в июне

Основной принцип полива в июне — редко, но обильно. Частый и поверхностный полив — одна из главных ошибок. Он приучает корни находиться в верхнем, быстро пересыхающем слое почвы. Глубокий же полив заставляет корневую систему развиваться вглубь, где влага сохраняется дольше.

Об этом в беседе с RT сообщил профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

«В сухую погоду сад поливают два-три раза в неделю. Проверяйте влажность на глубине 5—7 см. Если земля сухая, пора поливать. Норма для таких культур, как томаты, составляет 3—5 л на куст, а для влаголюбивых огурцов и капусты — ещё больше», — посоветовал он.

По словам эксперта, поливать следует ранним утром или поздним вечером, когда спадает жара.

«Это минимизирует испарение и позволяет воде впитаться. Дневной полив в жару неэффективен, а попадание капель на листья под палящим солнцем может вызвать ожоги. Поливайте отстоявшейся водой из бочки. Холодная вода из скважины или шланга вызывает у растений температурный шок и блокирует работу корней», — порекомендовал собеседник RT.

Также, как отметил Ларионов, необходимо направлять воду строго под корень, а не по листьям.

«Это особенно важно для культур, склонных к грибковым заболеваниям (например, для клубники или томатов), так как сырость на листьях и плодах провоцирует развитие серой гнили. Эффективный способ сохранить влагу — мульчирование, то есть добавление на поверхность грядки скошенной травы, соломы, опилок или коры деревьев. Такое «одеяло» подавляет рост сорняков, защищает почву от образования корки и перегрева», — объяснил специалист.

По его мнению, оптимальная толщина мульчирующего слоя — 5—8 см.

«Этого достаточно, чтобы перекрыть свет сорнякам и создать защитный барьер от испарения. Слой тоньше будет неэффективен, а слишком толстый может начать преть и гнить в нижней части. Мульча поддерживает стабильную температуру почвы (она не так сильно нагревается днём и медленнее остывает ночью), а также со временем разлагается, обогащая землю органикой. Этот приём позволяет сократить количество поливов в полтора-два раза», — добавил аналитик.

После каждого полива или дождя, как только верхний слой почвы слегка подсохнет, стоит аккуратно прорыхлить междурядья на глубину 3—4 см, заявил он.

«Это разрушает почвенную корку («бетонный» слой), которая мешает доступу кислорода к корням и способствует быстрому испарению влаги», — заключил биолог.

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