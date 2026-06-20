Ошибка, из-за которой томаты перестают расти после пересадки

Кажется, что после высадки томат должен наконец-то пойти в рост. Но вместо этого начинает преподносить сюрпризы. Вчера был крепким и зеленым, а сегодня листья пожелтели, побледнели или начали подсыхать. И тут же возникает желание срочно спасать растение удобрениями, рассказывает автор канала «В саду у Валентинки».

На самом деле причина часто оказывается намного проще.

Первый враг молодой рассады — холодная почва. Многие ориентируются на календарь и стараются высадить томаты как можно раньше. Но даже если днем уже тепло, земля может оставаться слишком холодной для нормальной работы корней.

В результате томат словно замирает. Он плохо усваивает воду и питание, перестает нормально развиваться и начинает показывать признаки, которые легко принять за нехватку удобрений. Желтеют листья, замедляется рост, появляются странные оттенки на стеблях.

Поэтому первое, что нужно такому растению, — не подкормка, а тепло. Если есть возможность, теплицу дополнительно укрывают на ночь, а для полива используют не ледяную воду из шланга, а отстоянную и теплую.

Не меньше неприятностей приносит и яркое солнце. Особенно если рассада долго росла под лампами. После пересадки она оказывается под совсем другим светом — более жестким и насыщенным ультрафиолетом.

Итог знаком многим дачникам: листья белеют, появляются ожоги, края подсыхают. Со стороны кажется, будто растению чего-то не хватает, хотя проблема совсем не в питании. Именно поэтому перед высадкой рассаду постепенно приучают к солнцу, а в первые дни после пересадки нередко притеняют.

Есть еще одна ошибка, которую совершают даже опытные огородники. Стоит томату потерять бодрый вид, как в ход идут подкормки. Причем сразу несколько.

Но после пересадки корни еще не восстановились и не способны полноценно усваивать питание. Более того, избыток удобрений в этот момент может стать дополнительным стрессом для растения.

А иногда проблема возникает вовсе не из-за нехватки элементов, а из-за их избытка. Когда в почву вносят все подряд — от золы до модных стимуляторов роста, — получается настоящий коктейль, в котором томату становится только сложнее разобраться.

Поэтому после высадки лучший помощник для рассады — не очередная подкормка, а терпение. Если томату хватает тепла, влаги и света без ожогов, через некоторое время он адаптируется сам. И тогда новые листья будут выглядеть уже совсем иначе — крепкими, зелеными и здоровыми.

Огородные культуры требуют внимания на всех этапах — от высадки рассады до хранения урожая. Если огурцы нуждаются в защите от болезней и грибковых инфекций, то такие овощи, как болгарский перец, часто страдают от потери влаги и быстро теряют упругость, рассказывал «ГлагоL».