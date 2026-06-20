Перечислены основные опасности для собаки летом

Кинолог раскрыл основные опасности для собаки летом
Для обеспечения безопасности собак в городе летом владельцам необходимо учитывать несколько ключевых угроз. Их в беседе с «Мослентой» перечислил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
Так, для начала специалист назвал раскаленный асфальт. Голубев указал, что подушечки лап собаки могут получить ожоги, так как температура покрытия достигает плюс 60 градусов в особо жаркие дни. В связи с этим рекомендуется переносить прогулки на раннее утро или вечер и избегать раскаленных поверхностей.
Кроме того, питомец может заработать обезвоживание и тепловой удар.Чтобы не допустить этого, у собаки должен быть постоянный доступ к свежей воде, которую нужно менять 3-4 раза в день, и миска с собой даже на прогулке.
Симптомы перегрева — беспокойство, слюнотечение, частое дыхание с высунутым языком. Опасность представляют и городские водоемы. Кинологи предупреждают — пить воду из фонтанов и прудов нельзя из-за риска заражения бактериями и паразитами. Купание также запрещено во избежание дерматитов. Для охлаждения достаточно смачивать уши, лапы и нос прохладной водой.
Нередко бывает и так, что собаку могут оставлять подождать в салоне авто. Однако летом салон автомобиля нагревается до критических температур за минуты, что смертельно опасно для животного. Оставлять собаку одну в машине категорически запрещено, указали в РКФ.
«Собаки любят обнюхивать бордюры, камни, фонари во время прогулки — это их способ обогатиться информацией. Однако, если вы гуляете во время дождя, такое простое естественное действие может стоить жизни. Во время дождя или сразу после него фонари, рекламные щиты и электрощитки могут давать утечку тока. Собака, обнюхивая намокший металлический столб или бордюр рядом с ним, рискует получить удар электричеством через влажную землю или мокрый нос», — заключил Голубев.
Ранее сообщалось, что москвичку и ее собаку спасли благодаря открыткам в домовом чате.