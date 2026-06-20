Перечислены основные опасности для собаки летом

Для обеспечения безопасности собак в городе летом владельцам необходимо учитывать несколько ключевых угроз. Их в беседе с «Мослентой» перечислил президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

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Так, для начала специалист назвал раскаленный асфальт. Голубев указал, что подушечки лап собаки могут получить ожоги, так как температура покрытия достигает плюс 60 градусов в особо жаркие дни. В связи с этим рекомендуется переносить прогулки на раннее утро или вечер и избегать раскаленных поверхностей.

Кроме того, питомец может заработать обезвоживание и тепловой удар.Чтобы не допустить этого, у собаки должен быть постоянный доступ к свежей воде, которую нужно менять 3-4 раза в день, и миска с собой даже на прогулке.

Симптомы перегрева — беспокойство, слюнотечение, частое дыхание с высунутым языком. Опасность представляют и городские водоемы. Кинологи предупреждают — пить воду из фонтанов и прудов нельзя из-за риска заражения бактериями и паразитами. Купание также запрещено во избежание дерматитов. Для охлаждения достаточно смачивать уши, лапы и нос прохладной водой.

Нередко бывает и так, что собаку могут оставлять подождать в салоне авто. Однако летом салон автомобиля нагревается до критических температур за минуты, что смертельно опасно для животного. Оставлять собаку одну в машине категорически запрещено, указали в РКФ.

«Собаки любят обнюхивать бордюры, камни, фонари во время прогулки — это их способ обогатиться информацией. Однако, если вы гуляете во время дождя, такое простое естественное действие может стоить жизни. Во время дождя или сразу после него фонари, рекламные щиты и электрощитки могут давать утечку тока. Собака, обнюхивая намокший металлический столб или бордюр рядом с ним, рискует получить удар электричеством через влажную землю или мокрый нос», — заключил Голубев.

Ранее сообщалось, что москвичку и ее собаку спасли благодаря открыткам в домовом чате.