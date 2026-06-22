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Как защитить смородину от мучнистой росы? Мнение садовода

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Кусты смородины летом может поразить мучнистая роса — грибковое заболевание, активно развивающееся в условиях тепла и высокой влажности. Справиться с ним помогут системные фунгициды либо замена старых посадок на устойчивые современные сорта. Об этом рассказал председатель «Садоводов России Андрей Туманов, сообщает сайт «360.

Как защитить смородину от мучнистой росы
© Global Look Press

По словам эксперта, современные сорта почти на 100% устойчивы к мучнистой росе. При необходимости их можно приобрести в питомнике. Старые виды более подвержены заболеванию. Если расставаться с ними не хочется, следует проводить профилактические обработки: весной — бордоской смесью или контактным фунгицидом, после цветения — системным.

Туманов добавил, что для хорошего урожая важна подкормка комплексным удобрением (новичкам подойдет водорастворимое). Эксперт также напомнил о трех макроэлементах: азот, фосфор, калий. Оптимальным вариантом является комплексное удобрение со сбалансированными пропорциями.

Ранее садовод Александр Сидельников рассказал, как можно продлить хранение будущего урожая чеснока еще на грядке. По его словам, некоторые культуры требуют в июне особого подхода. Чтобы растения накопили силы для формирования плодов, Сидельников посоветовал удалять первые завязи. Вместе с тем после удаления стрелок у чеснока, по мнению эксперта, лучше не вносить подкормку. Сидельников пояснил, что, если начать подкармливать чеснок, урожай действительно увеличится, но практически в 90% случаев это создает проблемы с его дальнейшим хранением.