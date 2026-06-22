Как защитить смородину от мучнистой росы

Кусты смородины летом может поразить мучнистая роса — грибковое заболевание, активно развивающееся в условиях тепла и высокой влажности. Справиться с ним помогут системные фунгициды либо замена старых посадок на устойчивые современные сорта. Об этом рассказал председатель «Садоводов России Андрей Туманов, сообщает сайт «360.

По словам эксперта, современные сорта почти на 100% устойчивы к мучнистой росе. При необходимости их можно приобрести в питомнике. Старые виды более подвержены заболеванию. Если расставаться с ними не хочется, следует проводить профилактические обработки: весной — бордоской смесью или контактным фунгицидом, после цветения — системным.

Туманов добавил, что для хорошего урожая важна подкормка комплексным удобрением (новичкам подойдет водорастворимое). Эксперт также напомнил о трех макроэлементах: азот, фосфор, калий. Оптимальным вариантом является комплексное удобрение со сбалансированными пропорциями.

Ранее садовод Александр Сидельников рассказал, как можно продлить хранение будущего урожая чеснока еще на грядке. По его словам, некоторые культуры требуют в июне особого подхода. Чтобы растения накопили силы для формирования плодов, Сидельников посоветовал удалять первые завязи. Вместе с тем после удаления стрелок у чеснока, по мнению эксперта, лучше не вносить подкормку. Сидельников пояснил, что, если начать подкармливать чеснок, урожай действительно увеличится, но практически в 90% случаев это создает проблемы с его дальнейшим хранением.