Терапевт предупредил о смертельной опасности постельного белья

Новые одежда и постельное белье могут быть опасны для человека, если использовать их без предварительной стирки, предупредили в Роскачестве. Лабораторные исследования показывают, что в волокнах могут сохраняться формальдегид, входящий в состав красок, и другие химические вещества, способные вызвать нежелательные последствия для здоровья. Какие — «Вечерняя Москва» узнала у терапевта, кардиолога, кандидата медицинских наук Андрея Кондрахина.

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По его словам, формальдегид представляет серьезную опасность для здоровья человека. Наличие этого вещества в постельном белье способно спровоцировать развитие смертельных заболеваний.

«Формальдегид, по сути, является канцерогенным веществом, у него есть свойство менять ДНК клетки. В 70-х годах строились так называемые фенольные дома, у которых утеплитель был из минеральной ваты на феноле (как и формальдегид, является ядовитым веществом — прим. "ВМ"). На качество здоровья фенол оказывает прямое действие», — рассказал специалист.

При этом чем больше человек сталкивается с опасным химическим веществом, тем выше опасность. Со временем формальдегид испаряется и рассеивается, но это не говорит о том, что он теряет свои свойства как канцероген, уточнил эксперт.

Постоянное использование постельного белья с формальдегидом может быть чревато развитием тяжелых болезней, предупредил врач.

«Рано или поздно может возникнуть рак верхних или нижних дыхательных путей. Грубо говоря, легких, гортани, вплоть до носа — где у кого слабое место. Дыхательные пути пострадают в любом случае. И кожа страдает, тоже возможны различные раковые изменения. Кому-то достаточно и малого времени, чтобы возникли проблемы с легкими. Все зависит от иммунной системы», — отметил собеседник «ВМ».

Чтобы застраховаться от неприятных последствий, лучше отправлять постельное белье в стирку сразу после покупки, порекомендовал врач.

Гарантированно выявить наличие формальдегида и других вредных веществ могут только специалисты, добавил Кондрахин.

«Формальдегид может вызывать кашель, беспокойство, потому что он имеет специфический запах. Но самостоятельно гарантированно определить его наличие не получится. Только по запаху. Есть специальные службы, которые могут с помощью "электронного носа" выявить концентрацию вещества», — заключил эксперт.

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