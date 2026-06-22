Как уберечь собаку от клещей

Перед выездом на дачу домашним животным необходимо давать препараты, защищающие от укусов клещей. Об этом расказал кандидат медицинских наук, директор и главный врач ветеринарной клиники Анатолий Исайкин, передает ТАСС.

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По его словам, профилактика помогает спасти питомцев от смертельных болезней. Он пояснил, что существуют как наружные средства, наносимые на кожу, так и таблетки для приема внутрь, срок действия которых варьируется от четырех-пяти недель до трех месяцев — этого достаточно, чтобы закрыть весь период активности кровососущих.

Эксперт отметил, что хотя животным, в отличие от человека, не передается энцефалит, клещи являются переносчиками опасного для питомцев пироплазмоза, который может вызывать тяжелое поражение почек или мозга и часто без лечения приводит к летальному исходу. Также клещи переносят анаплазмоз и лайм-боррелиоз, разрушающий сердечно-сосудистую систему и суставы животных.

Исайкин добавил, что хозяева могут удалить клеща самостоятельно с помощью специальных приспособлений, напоминающих гвоздодер, которые продаются в аптеках и зоомагазинах. Он предупредил, что использовать пинцеты и зажимы не стоит, так как можно выдавить содержимое клеща под кожу и спровоцировать заражение. После извлечения он посоветовал сдать клеща на анализ, чтобы понять, был ли он переносчиком инфекций. Оперативное выявление заразы, по его мнению, позволяет начать лечение вовремя и предотвратить тяжелое течение болезни.

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