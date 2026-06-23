Агроном рассказала, как вырастить вкусный и полезный картофель

Некоторые садоводы жалуются: картошка взошла неравномерно. Одни растения уже заметно подросли, другие ещё только появляются. Почему так происходит и надо ли беспокоиться за урожай? За ответами мы обратились к жительнице Городецкого округа Татьяне Золотовой. Агроном по образованию, она настоящий эксперт по картофелю. В этом году посадила около 30 сортов.

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И жёлтый, и фиолетовый

Картофель у хозяйки растёт на площади около 12 соток. Новые сорта она сажает каждый год, но есть и любимые.

«В их числе суперранний сорт «Коломба», – рассказывает Татьяна Золотова. – Когда он ещё только бутоны набивает, у него уже хорошие клубни. Скоро подкапывать будем».

Также среди любимцев сорт «Ирбитский».

«Даёт урожай в любых погодных условиях – хоть жара, хоть вода, – продолжает наш эксперт. – Как-то из-за дождей у нас участок стоял в воде. Это был единственный сорт, который выдержал и не вымок».

Из года в год хозяйка также сажает сорт «Королева Анна». Говорит, что клубни крупные, буквально как кабачки.

Хвалит Татьяна Павловна белорусские сорта. У неё – «Скарб». Говорит, что картофель очень разваристый, вкус изумительный. Также в этом году посажены «Беллароза», «Ред Леди», «Гулливер», «Бельмонда».

«Вообще в наших краях популярностью пользуются жёлтомякотные сорта, – делится наблюдениями эксперт. – В Москве, Санкт-Петербурге, южных регионах – с белой мякотью. У нас же когда-то получил распространение сорт «Свитанок». Может быть, с этого пошла популярность жёлтомякотных сортов. Считается, что пюре выглядит красивее, чем из картофеля с белой мякотью».

Есть у Татьяны Золотовой и сорта с розовой мякотью – «Сюрприз», «Марсианка» и даже с фиолетовой – «Здравень».

«Считается, что фиолетовый сорт хорош для диабетиков, не повышает сахар. Но мне одна женщина, например, говорила, что ест его в темноте – цвет непривычный, – улыбается наша собеседница. – Однако меня не отталкивает. Какой можно сделать салат! Красная и жёлтая помидорка, зелёный огурчик, фиолетовый картофель – загляденье!»

Оптимальная температура воздуха для картофеля +18…+25 °С, если жарче – физиологические процессы замирают.

Поставили защиту

Картофель для посадки наш эксперт покупает миниклубнями. Каждый год семенной материал обновляет.

Перед посадкой в почву вносит азофоску – комплексное удобрение: по 16% азота, фосфора, калия.«Муж участок перепахал, закультивировал. Затем – посадка, – рассказывает Татьяна Павловна. – Развожу «Престиж», окунаю в него картофель для защиты от проволочника, колорадского жука, болезней, и засыпаем его в сажалку. Можно в «Престиж» добавить золы. Зола – это калий, фосфор, микроэлементы. Кто сажает картофель руками, можно в лунки её положить, только перемешать с землёй. Также можно добавить щепоть той же азофоски. При этом удобрение должно быть внизу. Оно необходимо корням, которые будут под клубнем».

Обработка клубней, по словам нашей героини, даёт защиту на 50 – 60 дней.

«Кому время и здоровье позволяют, впоследствии можно опрыскивать картофель от фитофторы, – добавляет эксперт. – Увидели в процессе опрыскивания колорадского жука, можно к фунгициду что-то от него добавить».

К слову, по наблюдениям Татьяны Золотовой, без обработки от колорадского жука всё же не обойтись.

«В один год, думая, что колорадского жука мы уже победили, посадили ранний картофель на девятиметровой грядке без обработки, – делится Татьяна Павловна. – Вы не представляете, сколько было колорадского жука! Пытались бороться, но муж в конце концов не выдержал. Всю ботву пришлось убрать. Так что вырастить картофель без обработки нереально».

Где пусто, где густо

Если картофель взошёл неравномерно, то причина может быть в семенном материале.

«Картофель вроде бы с виду хороший, а внутри может быть инфекция, – рассказывает эксперт. – Также неравномерной всхожесть может быть, если перемешаны разные сорта: ранние уже взошли, поздние ещё только раскачиваются. Они потом догонят и, может быть, даже больший урожай дадут, но есть неудобство в обработке: одни растения уже надо окучивать, а другие ещё рано».

Также пророщенный картофель всходит быстрее, чем непророщенный. Важен и размер клубней: крупные, 80 – 100 г, взойдут быстрее, чем клубни 20 г.

Разной всхожесть может быть и из-за посадки в холодную, непрогретую почву.

«Причин может быть сразу несколько. Значительно влияют погодные условия. Но прежде всего я советую тщательно подходить к подготовке семенного материала. Я ниже суперэлиты не сажаю, – говорит Татьяна Золотова.

Многие огородники, стремясь увеличить урожай, обрывают цвет. Считается, что на цветение растения тратят силы, которые можно направить на формирование клубней.

Татьяна Золотова считает обрыв цвета бесполезным занятием.

«Картофель сам знает, цвести ему или нет, – говорит она. – Некоторые сорта плохо цветут. Например, «Уладар». «Ирбитский» же цветёт больше месяца. Да как красиво! Не нужно ломать физиологический процесс. А то оборвали цвет – и стоит картофель в растерянности. Для него это стресс».

Наша героиня убеждена, что если всё сделать по науке, то картофель отблагодарит. В этом году она ожидает хорошего урожая.