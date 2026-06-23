Россияне рассказали, сколько готовы вложить в ремонт дачи. На чем делают акцент?

Россияне в среднем планируют потратить почти 300 тысяч рублей в этом году на ремонт дачи, подсчитали в Финансовом университете при Правительстве РФ и компании "Ингосстрах" (результаты исследования потребительских предпочтений владельцев загородной недвижимости в 2026 году имеются в распоряжении "Российской газеты").

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«В этом сезоне каждый девятый владелец (11,4%) загородной недвижимости планирует провести ремонтные работы. Чаще всего ремонт на даче будут делать жители таких городов, как Киров, Саратов и Тольятти (по 20% опрошенных респондентов); Самара (19%); Новосибирск (17%); Ижевск (16%)», — поясняет заведующий кафедрой страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов.

Причем дачники уже сместили фокус с косметического обновления на капитальное улучшение инфраструктуры участка. Чаще всего планируют обустройство подъездных путей — 41,9% от числа намеченных ремонт; ремонт кровли — 26,5%; модернизацию систем водоснабжения — 10,3%;

Ремонт стен и электропроводки суммарно запланировали менее 7% респондентов.

При этом более половины участников опроса (56,3%) ориентируются на сумму до 50 тыс. рублей. Но существенная доля владельцев готова к серьезным капиталовложениям.

Так, от 200 до 500 тыс. рублей планируют потратить 19,5% респондентов; от 500 тыс. до 1 млн рублей — 11,7%. Свыше 1 млн рублей — 4,8% владельцев.

Именно высокая доля крупных проектов сформировала средний чек ремонта на уровне 281,4 тыс. рублей, что подтверждает рост стоимости работ и материалов, а также повышение требований к качеству загородного жилья, уточняет Александр Цыганов.

А вот страховать загородное жилье люди не спешат. По данным исследования, застрахована лишь каждая восьмая дача (13,2%). При этом почти треть владельцев выражает обеспокоенность безопасностью своего имущества.

Чаще всего дачники боятся пожаров и поджогов — 83,6% опрошенных; краж и противоправных действий в отношении своего имущества — 8,8%; стихийных бедствий — 8,5%; подтоплений — 5,4%.

«Из-за роста вложений в благоустройство загородных домов их стоимость увеличивается. Однако многие владельцы не задумываются о том, что имущество может пострадать из-за пожара, стихийного бедствия или кражи. Но рачительные хозяева всегда просчитывают такие риски», — добавляет директор домена "Жилье и имущество" страховой компании "Ингосстрах" Василий Кургузов.

Кстати, миллениалы (люди в возрасте 30-45 лет) чаще видят в даче пространство для отдыха и уединения. 58% покупают или обустраивают загородные дома ради смены обстановки и создания удобного места для встреч с друзьями и близкими. Зумеры же (те, кому до 30 лет) проявляют наибольшую активность в вопросе эстетики и визуальной привлекательности. На дачу они тратят даже больше, чем более старшие поколения — 88% вкладывают в ее обустройство за сезон более 100 тыс. рублей (среди 30-45-летних таких 69%, а среди людей старше 45 лет лишь 28%). Они вкладываются в дизайнерскую мебель, декор, нестандартные решения для интерьера и ландшафта.