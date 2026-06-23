Как и зачем бороться с амброзией

У красивого однолетнего растения с резными листочками и имя красивое — амброзия полыннолистная (Ambrosiaartemisiifolia).

Однако, к огромному сожалению, это растение является злостным карантинным сорняком, который замучил уже почти полмира жестокой аллергией и приносит столько вреда, что впору схватиться за голову.

Стоит оставить до образования семян одно растение амброзии, и смело можно прогнозировать её сплошные заросли через 2-3 года. В земле семена амброзии сохраняются до 40 лет, и при благоприятных условиях прорастают. Примечательно, что всхожесть имеют не только вызревшие семена, но и семена восковой и молочнойспелости. К тому же растения хорошо переносят затопление. Стержневой корень способен на 4 м проникать вглубь почвы, а само растение достигает высоты 180 см.

Развивая столь мощную надземную массу и корневую систему, сорняк стремительно угнетает все культуры, которые находятся рядом.Своей густой листвой этот сорняк создаёт плотную тень и закрывает от света культурные растения.На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаково-бобовые травы. Если сорняк попал в сено, кормовые качества его заметно снижаются.Если в пищу дойных коров, коз и других животных попадает цветущая амброзия, молоко приобретает резкий неприятный запах и вкус.

Амброзия полыннолистная — злейший враг здоровья человека. Это растение выделяет ряд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления.Аллергологи считают крошечную пыльцу амброзии одним из самых агрессивных аллергенов, который наряду с аллергической реакцией способен вызвать и астму. Никакие другие сорные травы и деревья не имеют такого обширного спектра влияния пыльцы на кожу и слизистые человека.

С амброзией полыннолистной необходимо бороться до начала ее цветения, учитывая биологические особенности данного сорняка.Массовые всходы в нашей природной зоне появляются в мае-июне. Цветение начинается в июле-начале августа и продолжается до октября. Уничтожение с корнем-самый надёжный в имеющихся условиях метод. Если территория небольшая, то от амброзии таким методом можно избавиться почти наверняка.Скашивание достаточно эффективно будет только в период бутонизации. У амброзии есть коварное свойство: если скосить ее в период активной вегетации, она образует заново в 2-3 раза больше молодых побегов, чем было. Поэтому, пока она растёт, одноразовое скашивание противопоказано — оно приведёт только к ещё большему росту. Эффективно многоразовое — не менее чем 3-5 раз за сезон, но так, чтобы не дать растению возможности заплодоносить. Иначе, многократное скашивание сформирует от 5 до 15 побегов, которые дадут дополнительный урожай семян.

На муниципальных землях борьбой с амброзией занимаются коммунальные службы. А вот владельцам частных территорий придется озадачиться решением этой проблемы самостоятельно.Предупреждение или наложение штрафа грозит дачникам, у которых на участках будет обнаружена амброзия. А это значит, пора задуматься, как избавиться от этого опасного сорняка.Амброзия полыннолистная входит в перечень карантинных растений, которым посвящена статья 10.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ.Владельцам территорий, на которых будет обнаружен сорняк, специалисты Россельхознадзора выписывают постановление за 1-2 недели избавиться от опасной культуры. Если в течение этого срока меры не будут приняты, на нарушителя налагается штраф.

При обнаружении амброзии, гражданам необходимо проинформировать об этом территориальное Управление Россельхознадзора, Администрацию сельского или городского поселения, Администрацию Миллеровского района.

Обращение можно оставить в разделе «Электронная приемная» Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия: https//rsn-rostov.ru/goryachaya-liniya/, или по тел.8 (863) 266-51-59.

Организациям и индивидуальным предпринимателям, имеющим земельные участки, арендаторам земельных участков, а также жителям Миллеровского района, и особенно, проживающим в частном секторе, не стоит оставаться в стороне от таких важных мероприятий. Общественное сознание должно прийти к пониманию того, что люди, допустившие произрастание амброзии, наносят непоправимый вред здоровью всего общества и в том числе своим детям и внукам.

Я.Моисеева, Главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации Миллеровского района