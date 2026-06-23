Чем подкормить смородину во время цветения для крупных ягод

Пока одни наслаждаются цветением смородины, опытные дачники знают: именно сейчас решается, каким будет будущий урожай. Красивые кисти —еще не гарантия крупных ягод. Если кусту не хватит нужных элементов в самый важный момент, часть завязей просто осыплется, напоминает автор канала «Твоя Дача».

Сосед Федор Иванович в это сначала не верил. Услышав про необычную подкормку, только усмехнулся. Но уже через несколько минут стоял рядом с блокнотом и записывал рецепт.

Во время цветения смородина особенно нуждается в боре. При его нехватке пыльца становится менее жизнеспособной, цветки опадают, а ягоды вырастают мелкими и не такими сладкими. Поэтому многие садоводы используют обычную борную кислоту, которую можно купить в аптеке.

Готовят раствор просто. Половину чайной ложки порошка сначала растворяют в стакане горячей воды, тщательно размешивая до полного исчезновения кристаллов. Затем этот концентрат выливают в 10 литров отстоянной воды. Некоторые дополнительно добавляют столовую ложку глицерина, чтобы раствор лучше удерживался на листьях.

Обработку проводят по листу ранним утром или вечером, когда нет активного солнца. Раствор распыляют мелкими каплями, стараясь равномерно смочить и цветки, и листву.

По словам автора метода, после такой подкормки цветочные кисти превращаются в полноценные грозди, а ягоды вырастают крупнее и слаще. Неудивительно, что теперь Федор Иванович весной первым делом проверяет запас борной кислоты, а не вспоминает про навоз.

Размер и вкус ягод во многом зависят не от сорта, а от правильного ухода в течение сезона. Для малины важны своевременная обрезка, прореживание посадок и грамотные подкормки, а клубника особенно нуждается в питании весной и в период цветения, когда закладывается будущий урожай, как писал «ГлагоL».