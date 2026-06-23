Перечислены признаки сезонной аллергии у домашних животных

Цветение может вызвать зуд и покраснения у домашних питомцев. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт по уходу за животными TROUVER Джин Иши.

© РИА Новости

«У животных иначе распределены рецепторы гистамина. Если у людей аллергия поражает глаза и дыхательные пути, то у питомцев она чаще всего выражается в кожных реакциях. У любимцев цветение может спровоцировать зуд, покраснения, высыпания и даже выпадение шерсти на отдельных зонах», — заявила специалист.

Она отметила, что особенно распространенным последствием аллергии у животных является атопический дерматит. Иши объяснила, что иммунная система питомца ошибочно принимает пыльцу деревьев, злаковых трав или сорняков за угрозу. В результате выброс гистамина провоцирует сильнейший зуд именно в кожных покровах.

«Еще один частый симптом сезонной аллергии у животных, который многие игнорируют, — частое вылизывание лап. Многие владельцы кошек и собак не считают такое поведение подозрительным. В результате питомцы могут длительное время не получать необходимого лечения, что приводит к прогрессированию кожных заболеваний и ухудшению общего состояния», — предупредила эксперт.

Чтобы предотвратить развитие хронического раздражения кожных покровов у питомца, Иши рекомендовала следовать простым правилам.

«Во-первых, необходимо тщательно следить за любыми изменениями в поведении животного. Если в период цветения питомец внезапно стал чаще вылизываться, чесаться или тереться о различные поверхности, то это может говорить о нарастающих аллергических реакциях», — объяснила специалист.

Она также заявила, что важно отслеживать и настроение животного. По ее словам, подавленное состояние и нервозность могут сигнализировать о нарушениях в работе организма, даже если на коже питомца не видны высыпания и покраснения.

«Во-вторых, владельцам собак, по возвращении с прогулки, крайне важно промывать лапы питомца с использованием мыла или специальной пены. Это простое действие может предотвратить распространение вредоносной пыльцы по дому, а также значительно облегчить симптомы аллергии у животного», — рекомендовала эксперт.

Владельцам кошек и собак Иши посоветовала создать безопасные условия в квартире. Она призвала убирать всю уличную одежду и обувь туда, где питомец не сможет до них добраться. Это предотвратит попадание пыльцы в организм.

«В-третьих, не стоит пренебрегать сухой и влажной уборкой. Большое количество аллергенов попадает в дом через открытые окна. Соответственно, чтобы уберечь питомца от нежелательных реакций, необходимо регулярно проводить уборку всех поверхностей. Особое внимание стоит уделить тем местам, где больше всего времени проводит животное», — заявила эксперт.

По ее словам, важно помнить, что такие проявления, как чихание, у животных встречаются редко. Именно поэтому сезонную аллергию у кошек и собак часто могут путать с другими заболеваниями или внешними факторами. При выявлении у питомцев любого из перечисленных выше симптомов, необходимо сразу обратиться к ветеринару для исключения вероятности нежелательных реакций.