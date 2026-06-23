Стало известно, как россияне планируют ремонт квартиры

В семьях Москвы и Московской области вопросы ремонта жилья обычно решаются сообща. Однако, в восьми из десяти случаев родственники ссорятся по этой причине, сообщили изданию «Вести Подмосковья» аналитики Авито.

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Большинство жителей Москвы и Подмосковья (58%) планируют в скором времени заняться ремонтом или уже делают его. Из них 16% сейчас в процессе ремонтных работ, 22% хотят начать их в ближайшие полгода, а 20% — в течение трех лет. В основном такие планы у опрошенных 35-44 лет (65%).

Делать чаще всего собираются косметический ремонт (41%). Еще четверть (25%) хотят немного обновить интерьер, но обойтись без больших строительных работ. 14% ждут капитальный ремонт вторичного жилья, а 9% будут с нуля обустраивать квартиру в новостройке. 6% займутся строительными работами для перепродажи жилья или сдачи его в аренду. В основном это молодежь 18-24 лет (8%). Еще 5% признались, что будут переделывать неудачный ремонт.

Для всех этих изменений чаще всего покупают краску (53%), розетки и выключатели (39%), а также плитку или ламинат (39%), строительные смеси (38%) и сантехнику (38%). Зумеры в основном планируют взяться за системы хранения (32%), мягкую мебель (31%), декор (29%) и бытовую технику (27%).

Потратить на ремонт опрошенные планируют в среднем 380 тысяч рублей. Однако, 27% хотели бы уложиться в 100 тысяч рублей. Также 27% закладывают от 100 до 300 тысяч рублей, 18% — от 300 до 500 тысяч рублей. Еще 20% готовы потратить от 500 тысяч до 1 млн рублей, а 8% — больше этих сумм.

Организацией ремонта, выбором стройматериалов и решением прочих вопросов члены семьи обычно занимаются совместно (39%). Но в 25% семей это делают мужчины, а в 20% — женщины. Еще 7% помогают родственники — чаще так отвечали молодые люди 18-24 лет (25%). Они же больше обращаются к специалистам — строителям и дизайнерам (4%).

При этом 8 из 10 респондентов признались, что у них возникали споры из-за ремонта. Но лишь у 16% это происходило часто — в основном опрошенные ссорились по этой причине время от времени (41%) или совсем редко (23%). Чаще всего споры происходили из-за выбора цвета стен или плитки (35%), а также из-за стиля интерьера (30%). А у 17% зумеров — по причине желания воплотить идеи из Pinterest.