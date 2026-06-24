Как правильно выбрать комнатные растения

Многие начинающие цветоводы сталкиваются с проблемой: красивое магазинное растение быстро погибает дома. Эксперты рассказали, как правильно выбрать цветок и что с ним делать после покупки, сообщает «360.

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Специалисты советуют покупать растения в специализированных магазинах, но и супермаркетный экземпляр может прижиться при грамотном подходе. Агроном Елизавета Тихонова рекомендует выбирать знакомые виды те, что уже растут у друзей. У экзотики шансов меньше.

Важно покупать растение в фазе роста, а не крупный экземпляр.

«Для большого растения смена среды может быть смертельной», — предупреждает Тихонова.

Оптимальный размер 15-20 сантиметров. Первые два-три месяца цветок не пересаживают, давая ему адаптироваться.

При осмотре следует обращать внимание на листву: она должна быть упругой, яркой, без сухих элементов, паутины и жучков. Небольшое количество сухих листьев допустимо это следствие стресса от переезда. Дома растение обязательно нужно поставить на карантин на 1,5-2 недели, чтобы в случае обнаружения вредителей они не перекинулись на другие цветы.

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