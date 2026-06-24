Забудьте о прополке: какие растения навсегда избавят грядки от сорняков

Борьба с сорняками — одна из главных головных болей любого дачника. Регулярная прополка отнимает время и силы, а химические гербициды не всегда вписываются в концепцию экологически чистого сада. Однако природа предлагает элегантное решение: создать плотный зеленый покров из культурных растений, которые сами подавляют нежелательную растительность. «Вечерняя Москва» узнала у опытного садовода Екатерины Рассадиной, какие растения предотвращают появление сорняков на грядках.

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Как рассказала эксперт, для борьбы с сорняками без постоянной прополки лучше всего работают растения, которые быстро закрывают землю.

— Например, под плодовыми деревьями лучше сажать барвинок. Он образует плотный зеленый ковер и сдерживает мокрицу, одуванчики и другие мелкие сорняки. Вдоль дорожек хорошо показывает себя живучка ползучая. Она быстро разрастается, красиво цветет весной и не оставляет сорнякам шансов, — говорит она.

Садовод отметила, что на солнечных местах можно посадить почвопокровный флокс.

— Когда он разрастается, через него уже трудно пробиться большинству однолетних сорняков. А возле хост и астильб сорняки тоже намного меньше растут, потому что их крупная листва создает густую тень и не дает земле пересыхать, — сказала Рассадина.

Специалист подчеркнула, что если между кустами и многолетниками оставить голую землю, то ее сразу займут лебеда, пырей или осот. Поэтому лучше сажать растения плотнее, чтобы они закрывали почву.

— Главное — понимать, что такие посадки не уничтожают сорняки полностью, особенно многолетние с мощными корнями, но замедляют их появление и сокращают время на прополку. Также участок выглядит гораздо аккуратнее и живее, чем просто перекопанная земля между растениями, — объяснила собеседница «ВМ».

Сорняки способны значительно снизить урожайность саженцев. Они забирают у высаженных культурных растений свет, воду и питательные вещества. Как избавиться от дикорастущих растений, не прибегая к химикатам, рассказала главный агроном страны Октябрина Ганичкина в беседе с «ВМ».