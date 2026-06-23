Как избавиться от запаха в обуви в домашних условиях

Запах пота, сырости или затхлости может появиться даже в новой обуви. Чаще всего причина кроется во влаге, бактериях, плохо просушенных стельках или повышенной потливости ног. Как убрать неприятный запах, какие домашние средства работают лучше всего и как предотвратить его повторное появление — в материале «Газеты.Ru».

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Почему появляется неприятный запах в обуви

Неприятный запах в обуви чаще всего появляется из-за влаги и бактерий. Во время ходьбы стопы выделяют пот, который впитывается в носки, стельки и внутреннюю поверхность обуви. Сам по себе пот практически не пахнет, однако во влажной и теплой среде начинают активно размножаться микроорганизмы. Именно продукты их жизнедеятельности и становятся причиной характерного запаха.

Особенно часто проблема возникает в кроссовках, спортивной обуви, зимних ботинках и моделях из синтетических материалов, которые плохо пропускают воздух. Если обувь не успевает полностью высохнуть, бактерии продолжают размножаться, а неприятный запах со временем становится все более стойким.

Как рассказал «Газете.Ru» руководитель компании по химчистке и реставрации обуви WhiteSole Алексей Седов, чаще всего неприятный запах появляется из-за сочетания повышенной потливости ног и неправильной сушки обуви.

Спровоцировать проблему также могут:

повышенная потливость ног;

редкая замена стелек;

ношение одной пары обуви несколько дней подряд;

отсутствие регулярной чистки;

неправильная сушка после дождя или занятий спортом;

грибковые заболевания стоп.

Если запах появляется снова вскоре после обработки обуви, проблема может быть связана не только с бактериями внутри пары. Иногда причиной становятся повышенная потливость ног (гипергидроз) или грибковые заболевания стоп.

Как быстро избавиться от запаха в обуви: 11 эффективных способов

1. Тщательно просушите обувь

Сушка — первый шаг в борьбе с неприятным запахом. Пока внутри остается влага, бактерии продолжают размножаться, а запах быстро возвращается.

После носки необходимо:

вынимать стельки;

расшнуровывать обувь;

оставлять ее в хорошо проветриваемом месте;

не убирать влажную пару сразу в шкаф.

Если обувь сильно намокла, внутрь можно положить бумажные полотенца или смятую бумагу — они помогут быстрее впитать влагу.

2. Поменяйте стельки

Во многих случаях источник запаха находится именно в стельках. Они ежедневно впитывают пот и загрязнения, поэтому со временем даже регулярная чистка перестает помогать.

Заменить стельки стоит, если:

запах появился недавно и не исчезает после проветривания;

обувь используется больше полугода;

стелька потеряла форму;

материал стал жестким или потемнел.

Иногда этого оказывается достаточно, чтобы полностью решить проблему.

3. Постирайте обувь

Если запах впитался во внутреннюю отделку, может потребоваться полноценная стирка.

Обычно стирать можно:

текстильные кеды;

тканевые кроссовки;

спортивную обувь из синтетических материалов.

Перед стиркой снимают шнурки и стельки, а обувь помещают в специальный мешок.

Оптимальная температура — 30-40 градусов.

4. Используйте специальный дезодорант для обуви

Современные средства не только маскируют запах, но и помогают бороться с бактериями.

В продаже встречаются:

спреи;

аэрозоли;

порошки;

антибактериальные вкладыши.

Для максимального результата обувь обрабатывают вечером после носки и оставляют на ночь.

5. Используйте хлоргексидин

По словам эксперта, хлоргексидин помогает сократить количество бактерий, которые вызывают неприятный запах. Для обработки достаточно протереть раствором внутреннюю поверхность обуви, уделяя внимание стелькам, швам и носочной части, а затем оставить пару до полного высыхания.

6. Обработайте обувь пищевой содой

Сода помогает впитывать влагу и уменьшать выраженность запаха. Достаточно насыпать внутрь одну-две столовые ложки порошка и оставить на ночь, а утром полностью удалить остатки.

Метод хорошо подходит для:

кроссовок;

тканевых кед;

домашней обуви;

спортивных сумок.

При этом сода не уничтожает бактерии, поэтому лучше использовать ее вместе с сушкой и антисептической обработкой.

Для изделий из замши и тонкой кожи использовать соду следует осторожно, чтобы не повредить материал.

7. Используйте активированный уголь

Активированный уголь хорошо впитывает запахи и лишнюю влагу. Несколько таблеток можно оставить внутри обуви на ночь или использовать тканевые мешочки с измельченным углем.

Эффективнее всего средство работает в сочетании с регулярной сушкой.

8. Используйте чайные пакетики

Этот способ не уничтожает бактерии, но помогает уменьшить неприятный запах и освежить обувь между основными чистками. Сухой чай помогает впитывать влагу и посторонние запахи. Достаточно оставить в обуви два-три пакетика черного или зеленого чая на ночь.

Способ подойдет, если запах появился недавно или нужно быстро освежить пару.

9. Заморозьте обувь

Низкие температуры временно снижают активность микроорганизмов и помогают уменьшить запах.

Для этого:

полностью высушите обувь;

поместите ее в плотный пакет;

уберите в морозильную камеру на 8–12 часов;

после размораживания снова тщательно просушите.

Лучше всего метод работает как дополнение к другим способам, а не как самостоятельное решение проблемы.

10. Используйте эфирные масла

Эфирные масла помогают быстро освежить обувь и придать ей приятный аромат.

Чаще всего используют масла:

чайного дерева;

лаванды;

мяты;

эвкалипта;

лимона.

Для использования достаточно нанести несколько капель на ватный диск и оставить его внутри обуви на несколько часов.

11. Сделайте ароматические саше

Если проблема уже решена, важно предотвратить ее повторное появление. В этом могут помочь ароматические саше. Это небольшие тканевые мешочки, наполненные натуральными ароматизаторами.

Саше удобно оставлять внутри обуви на ночь или использовать во время сезонного хранения. Такой способ не заменяет полноценную чистку, однако помогает поддерживать свежесть и предотвращает появление затхлого запаха.

Как предотвратить появление запаха: правила ухода и возможные ошибки

В борьбе с неприятным запахом важно не только обработать обувь, но и правильно за ней ухаживать. Некоторые популярные советы из интернета могут оказаться бесполезными или даже навредить материалу.

Также не рекомендуется:

обильно обрабатывать обувь уксусом;

использовать агрессивные хлорсодержащие средства;

распылять внутрь духи или туалетную воду вместо полноценной обработки;

надевать обувь до полного высыхания после стирки или чистки.

Такие методы либо дают лишь кратковременный эффект, либо могут повредить материал, оставить разводы и ухудшить состояние обуви. Поддерживать свежесть гораздо проще, если соблюдать несколько несложных правил.

Правила ухода

Чтобы неприятный запах появлялся как можно реже, рекомендуется:

ежедневно менять носки;

тщательно мыть и хорошо вытирать ноги;

использовать обувь по сезону;

чередовать разные пары обуви;

регулярно проветривать обувь после носки;

своевременно менять или стирать стельки;

полностью просушивать обувь после дождя, снега и занятий спортом;

периодически обрабатывать внутреннюю поверхность антибактериальными средствами.

Даже качественная обувь со временем может начать неприятно пахнуть, если внутри постоянно скапливается влага. Поэтому регулярная сушка, чистка и правильное хранение остаются самыми эффективными способами профилактики. Если проблема возвращается снова и снова, несмотря на уход и обработку, стоит обратить внимание на состояние стоп и при необходимости обратиться к врачу.