Дизайнер рассказал о новых трендах в интерьерах кухни

Кухня сегодня перестает носить исключительно функциональную нагрузку, поэтому важно вкладываться в ее дизайн, в том числе делать необычные фасады. Об этом «Газете.Ru» рассказала интерьерный эксперт, руководитель отдела по работе с дизайнерами и архитекторами ателье мебели Mr.DOORS Вероника Антелава.

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«Сегодня на первый план выходят решения с использованием натуральных материалов. Все чаще в дизайн-проектах встречаются шпонированные, в том числе с уникальным рельефом, фасады. Кроме того, усиливается тренд на использование натурального камня, причем не только в классическом представлении: в качестве материала для столешницы или фартука, но и интегрированного в фасады. Также стоит отметить актуальность поверхностей фасадов, в создании которых используются технологии многослойного нанесения различных материалов, создающих абсолютно неповторимые рисунки. Таким образом поддерживается общемировой тренд на тактильность и визуальную притягательность поверхностей», — объяснила эксперт.

Антелава заявила, что центром Композиции все чаще становится кухонный остров.

«Сегодня он не просто рабочая зона, а место, которое предусматривает возможность общения домочадцев, а также их бытовые нужды, включая интеграцию встраиваемой техники, электроники, и дополнительные системы хранения. Стилистически он может как поддерживать общую цветовую гамму пространства, так и становиться грамотным акцентом, если отдать предпочтение контрастным оттенкам и материалам», — рассказала она.

По мнению интерьерного эксперта, все большее внимание уделяется скрытым системам хранения для достижения визуальной чистоты пространства кухни.