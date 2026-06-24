Как защитить комнатные и дачные растения от жары

Различные затенения в виде сеток будут полезны в жару как комнатным растениям, так и дачным посевам. Также для сохранения побегов можно прикрыть почву подсушенной скошенной травой, сообщила ТАСС кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и экологии НГПУ Анастасия Благодатнова.

"Растениям будут полезны различные затенения в виде сеток - полностью от солнца они не должны быть изолированы. Помогает также мульчирование - накрывание почвы каким-либо природным материалом, но чтобы правильно подобрать мульчу, надо знать состав вашей почвы, показатели ее кислотности и щелочности. Самый универсальный метод - накосить немного травы, подсушить ее и прикрыть ей почву", - сказала собеседница агентства.

Биолог подчеркнула, что главное в жаркий период - это своевременный полив растений, как дачных, так и комнатных. При этом поливать их надо рано утром либо поздно вечером, при этом стараться, чтобы вода не попадала на листья.

"В разгар жаркого дня вода на листьях растений может вызвать у них ожог, который потом приведет к хлорозу, а затем к некрозу. Комнатные растения надо поливать водой комнатной температуры - то есть вода из-под крана должна немного отстояться и нагреться примерно до 20 градусов", - отметила ученый.

Специалист напомнила, что почву надо регулярно рыхлить - это увеличивает доступность кислорода для корней растения и не позволяет образоваться корке на поверхности земли. При использовании подкормок надо быть аккуратным - в жару у некоторых растений они могут вызвать стресс, для них лучше использовать иммуностимуляторы.