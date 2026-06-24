Эксперт назвал главную ошибку при использовании кондиционера

Круглосуточная работа кондиционера может привести к снижению его эффективности, повышенному износу и ухудшению качества воздуха в помещении. Об этом Андрей Новиков.

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Для современных исправных кондиционеров кратковременная работа без присмотра обычно не представляет проблемы. Но оставлять устройство включенным на много часов или суток подряд без необходимости не стоит — это может привести к преждевременному выходу техники из строя.

Кроме того, проблемой может быть неправильная настройка температуры. Эксперт отметил, что многие стараются скорее охладить помещение и выставляют температуру в 16-18 градусов. Быстрее охладить квартиру это не помогает, зато заставляет кондиционер работать практически без остановки. Оптимальной считается температура на 5-7 градусов ниже уличной — такая установка позволяет поддерживать комфортный микроклимат и снижает нагрузку на оборудование.

Важно следить за техническим состоянием кондиционера, самостоятельно очищая фильтры не реже раза в месяц при активной работе. Специалист объяснил, что на них может скапливаться пыль, шерсть животных, частицы грязи, что ухудшает работу. Если в квартире есть домашние животные или часто открыты окна, то чистку стоит проводить еще чаще.

Также не нужно забывать о профессиональном обслуживании — глубокой очистке и диагностике. Профилактическое обслуживание рекомендуется проводить не реже одного раза в год, желательно до начала летнего сезона. Посторонние запахи, снижение мощности охлаждения, появление шума, образование конденсата внутри помещения также могут говорить о надобности профессионального обслуживания.

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