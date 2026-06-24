Почему кошки вылизывают друг друга

Многие владельцы кошек считают, что если их питомцы вылизывают друг друга (это поведение биологи называют «аллогрумингом»), то они находятся в прекрасных отношениях. Однако новое исследование ученых из Гентского университета (Бельгия) и Университета Линкольна (Великобритания) разрушило этот миф. Выяснилось, что облизывание далеко не всегда является знаком нежности: порой это завуалированный конфликт или проявление пассивной агрессии. Результаты исследования опубликованы в журнале Applied Animal Behaviour Science.

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Контекст решает все

В научном проекте приняли участие 53 семьи, в которых живут по две кошки. Владельцы снимали на видео моменты, когда их любимцы умывали друг друга, а ученые скрупулезно анализировали позы, движения и сопутствующее поведение животных.

Оказалось, что кошачий груминг разделяется на два противоположных контекста: укрепление социальных связей или социальное напряжение.

Любовь

В 41% случаев аллогруминг следовал сразу за поиском физического контакта — например, когда кошки вместе забирались в одну лежанку. Главный маркер дружелюбия — синхронность поз (обе кошки лежат или обе сидят). В такой обстановке умывание помогает расслабиться. Чаще всего кошка-«парикмахер» концентрируется на голове и ушах товарища. В этих зонах у кошачьих расположены чувствительные рецепторы и пахучие железы, поэтому такие ласки им особенно приятны.

Кроме того, вылизывание связано с играми. Кошки часто используют его как приглашение к шуточной борьбе. В этом случае они лижут шею партнера — именно в ту зону, куда потом будут покусывать во время возни.

Пассивная агрессия

Однако нередко аллогруминг служит сигналом для разрешения споров. Кошки избегают драк с применением когтей и зубов, так как боятся получить травму. Поэтому для отстаивания своих прав (например, за лучшее место) они используют психологическое давление.

Если одна кошка начинает настойчиво лизать другую в область шеи, нависая над ней, — это скрытая угроза. Ученые заметили, что принимающая сторону кошка при этом часто прижимает уши, демонстрируя, что ей неприятен процесс.

В ходе таких «напряженных» сеансов исследователи зафиксировали множество скрытых сигналов стресса: кошки мотали головой, чесались за ушами, зевали или облизывали собственные губы. Подобное поведение почти всегда возникало при несовпадении поз. Если жертва не понимала намека, скрытый конфликт быстро перерастал в удары лапами, шипение и настоящие укусы.

Таким образом, умывание сородича для кошек — это еще и способ установить иерархию, не вступая в открытый бой.