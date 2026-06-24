Эксперт раскрыл, как избавиться от черной плесени на стенах в квартире

Появление чёрного налёта на стенах сигнализирует о серьёзной биологической угрозе. Микрогрибок, вызывающий этот налёт, может спровоцировать хронические заболевания дыхательной системы и ослабить иммунитет. Об этом изданию REGIONS рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, профессор Николай Васильев. Он подчеркнул, что для эффективного решения проблемы необходимо не только уничтожить грибок, но и устранить причину его появления — сырость.

Плесень развивается в условиях повышенной влажности и температуры. Оптимальными условиями для её роста являются влажность воздуха не менее 50 – 60% и температура выше 15 градусов Цельсия. Если эти условия сохраняются, грибок обязательно вернётся.

Для борьбы с плесенью профессор рекомендует использовать шесть проверенных методов:

1. Традиционные хлорные окислители

Эти средства, основанные на гипохлорите натрия, являются популярным и доступным вариантом. Они широко представлены в магазинах как для бытового, так и для строительного применения.

Преимущества:

Высокая эффективность в уничтожении плесени.

Доступность и низкая стоимость.

Недостатки:

Повреждают поверхности, включая блестящие и пластиковые.

Могут обесцветить стены и обои.

Вызывают раздражение дыхательных путей у людей и животных.

Срок годности ограничен, через несколько месяцев средство теряет активность.

2. Аптечные пероксиды (перекись водорода)

Обычные аптечные растворы перекиси водорода и таблетки гидроперита также могут быть использованы для борьбы с плесенью.

Преимущества:

Доступны и недороги.

Эффективны против мицелия.

Недостатки:

Отбеливают поверхности, что может привести к повреждению краски или обоев.

Пары перекиси водорода опасны для здоровья при вдыхании.

3. Неорганические антисептики

Эти средства содержат борную кислоту, фторид натрия, борфторид натрия или медный купорос. Они широко используются для пропитки бетона, кирпича и древесины.

Преимущества:

Глубоко проникают в материал.

Эффективны против плесени.

Недостатки:

Токсичны при прямом контакте с кожей и слизистыми.

Могут повредить поверхности.

4. Современные органические дезинфектанты

Эти средства содержат полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ), который обладает высокой эффективностью и длительным действием.

Преимущества:

Обладают длительным эффектом.

Экологически безопасны.

Недостатки:

Могут быть дорогими.

Требуют соблюдения мер предосторожности при использовании.

5. Физико-химический метод (УФ-лампы и озон)

Этот метод использует ультрафиолетовые лампы и озонаторы для уничтожения спор грибка в воздухе и на поверхностях.

Преимущества:

Экологически чистый метод.

Эффективен против плесени.

Недостатки:

Требует отсутствия людей и животных в помещении во время работы.

После обработки необходимо проветривание.

6. Медный купорос

Этот классический антисептик используется для обработки сырых подвалов, гаражей и других технических помещений.

Преимущества:

Эффективен против плесени.

Доступен по цене.

Недостатки:

Окрашивает поверхности в стойкий голубой цвет.

Трудно удалить после применения.

Экономика вопроса

Профессиональное удаление плесени с помощью специализированных бригад может стоить от 5000 до 15000 рублей за комнату. Самостоятельное использование органических антисептиков с ПГМГ обойдется примерно в 500‑1200 рублей на покупку концентрата и средств защиты.