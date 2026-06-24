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Эксперт Васильев раскрыл, как избавиться от чёрной плесени на стенах в квартире

Нижегородская правда

Появление чёрного налёта на стенах сигнализирует о серьёзной биологической угрозе. Микрогрибок, вызывающий этот налёт, может спровоцировать хронические заболевания дыхательной системы и ослабить иммунитет. Об этом изданию REGIONS рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, профессор Николай Васильев. Он подчеркнул, что для эффективного решения проблемы необходимо не только уничтожить грибок, но и устранить причину его появления — сырость.

Эксперт раскрыл, как избавиться от черной плесени на стенах в квартире
© Unsplash

Плесень развивается в условиях повышенной влажности и температуры. Оптимальными условиями для её роста являются влажность воздуха не менее 50 – 60% и температура выше 15 градусов Цельсия. Если эти условия сохраняются, грибок обязательно вернётся.

Для борьбы с плесенью профессор рекомендует использовать шесть проверенных методов:

1. Традиционные хлорные окислители

Эти средства, основанные на гипохлорите натрия, являются популярным и доступным вариантом. Они широко представлены в магазинах как для бытового, так и для строительного применения.

Преимущества:

  • Высокая эффективность в уничтожении плесени.
  • Доступность и низкая стоимость.

Недостатки:

  • Повреждают поверхности, включая блестящие и пластиковые.
  • Могут обесцветить стены и обои.
  • Вызывают раздражение дыхательных путей у людей и животных.
  • Срок годности ограничен, через несколько месяцев средство теряет активность.

2. Аптечные пероксиды (перекись водорода)

Обычные аптечные растворы перекиси водорода и таблетки гидроперита также могут быть использованы для борьбы с плесенью.

Преимущества:

  • Доступны и недороги.
  • Эффективны против мицелия.

Недостатки:

  • Отбеливают поверхности, что может привести к повреждению краски или обоев.
  • Пары перекиси водорода опасны для здоровья при вдыхании.

3. Неорганические антисептики

Эти средства содержат борную кислоту, фторид натрия, борфторид натрия или медный купорос. Они широко используются для пропитки бетона, кирпича и древесины.

Преимущества:

  • Глубоко проникают в материал.
  • Эффективны против плесени.

Недостатки:

  • Токсичны при прямом контакте с кожей и слизистыми.
  • Могут повредить поверхности.

4. Современные органические дезинфектанты

Эти средства содержат полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ), который обладает высокой эффективностью и длительным действием.

Преимущества:

  • Обладают длительным эффектом.
  • Экологически безопасны.

Недостатки:

  • Могут быть дорогими.
  • Требуют соблюдения мер предосторожности при использовании.

5. Физико-химический метод (УФ-лампы и озон)

Этот метод использует ультрафиолетовые лампы и озонаторы для уничтожения спор грибка в воздухе и на поверхностях.

Преимущества:

  • Экологически чистый метод.
  • Эффективен против плесени.

Недостатки:

  • Требует отсутствия людей и животных в помещении во время работы.
  • После обработки необходимо проветривание.

6. Медный купорос

Этот классический антисептик используется для обработки сырых подвалов, гаражей и других технических помещений.

Преимущества:

  • Эффективен против плесени.
  • Доступен по цене.

Недостатки:

  • Окрашивает поверхности в стойкий голубой цвет.
  • Трудно удалить после применения.

Экономика вопроса

Профессиональное удаление плесени с помощью специализированных бригад может стоить от 5000 до 15000 рублей за комнату. Самостоятельное использование органических антисептиков с ПГМГ обойдется примерно в 500‑1200 рублей на покупку концентрата и средств защиты.