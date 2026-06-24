Эксперт раскрыл, как избавиться от черной плесени на стенах в квартире

Эксперт Васильев раскрыл, как избавиться от чёрной плесени на стенах в квартире
Появление чёрного налёта на стенах сигнализирует о серьёзной биологической угрозе. Микрогрибок, вызывающий этот налёт, может спровоцировать хронические заболевания дыхательной системы и ослабить иммунитет. Об этом изданию REGIONS рассказал заведующий кафедрой теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения, профессор Николай Васильев. Он подчеркнул, что для эффективного решения проблемы необходимо не только уничтожить грибок, но и устранить причину его появления — сырость.
Плесень развивается в условиях повышенной влажности и температуры. Оптимальными условиями для её роста являются влажность воздуха не менее 50 – 60% и температура выше 15 градусов Цельсия. Если эти условия сохраняются, грибок обязательно вернётся.
Для борьбы с плесенью профессор рекомендует использовать шесть проверенных методов:
1. Традиционные хлорные окислители
Эти средства, основанные на гипохлорите натрия, являются популярным и доступным вариантом. Они широко представлены в магазинах как для бытового, так и для строительного применения.
Преимущества:
- Высокая эффективность в уничтожении плесени.
- Доступность и низкая стоимость.
Недостатки:
- Повреждают поверхности, включая блестящие и пластиковые.
- Могут обесцветить стены и обои.
- Вызывают раздражение дыхательных путей у людей и животных.
- Срок годности ограничен, через несколько месяцев средство теряет активность.
2. Аптечные пероксиды (перекись водорода)
Обычные аптечные растворы перекиси водорода и таблетки гидроперита также могут быть использованы для борьбы с плесенью.
Преимущества:
- Доступны и недороги.
- Эффективны против мицелия.
Недостатки:
- Отбеливают поверхности, что может привести к повреждению краски или обоев.
- Пары перекиси водорода опасны для здоровья при вдыхании.
3. Неорганические антисептики
Эти средства содержат борную кислоту, фторид натрия, борфторид натрия или медный купорос. Они широко используются для пропитки бетона, кирпича и древесины.
Преимущества:
- Глубоко проникают в материал.
- Эффективны против плесени.
Недостатки:
- Токсичны при прямом контакте с кожей и слизистыми.
- Могут повредить поверхности.
4. Современные органические дезинфектанты
Эти средства содержат полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ), который обладает высокой эффективностью и длительным действием.
Преимущества:
- Обладают длительным эффектом.
- Экологически безопасны.
Недостатки:
- Могут быть дорогими.
- Требуют соблюдения мер предосторожности при использовании.
5. Физико-химический метод (УФ-лампы и озон)
Этот метод использует ультрафиолетовые лампы и озонаторы для уничтожения спор грибка в воздухе и на поверхностях.
Преимущества:
- Экологически чистый метод.
- Эффективен против плесени.
Недостатки:
- Требует отсутствия людей и животных в помещении во время работы.
- После обработки необходимо проветривание.
6. Медный купорос
Этот классический антисептик используется для обработки сырых подвалов, гаражей и других технических помещений.
Преимущества:
- Эффективен против плесени.
- Доступен по цене.
Недостатки:
- Окрашивает поверхности в стойкий голубой цвет.
- Трудно удалить после применения.
Экономика вопроса
Профессиональное удаление плесени с помощью специализированных бригад может стоить от 5000 до 15000 рублей за комнату. Самостоятельное использование органических антисептиков с ПГМГ обойдется примерно в 500‑1200 рублей на покупку концентрата и средств защиты.