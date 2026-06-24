Идеальный букет: как выбрать пионы, которые простоят максимально долго

Срок жизни пионов во многом зависит не только от ухода за ними дома, но и от того, каким был букет в момент покупки. Полностью распустившиеся цветы могут быстро осыпаться, а слишком плотные бутоны не всегда хорошо раскрываются уже в вазе. Флорист сети цветочных студий FMART by flowwow Наталья Колганова рассказала «Вечерней Москве», как выбрать пионы, которые будут радовать вас весь положенный срок и даже дольше.

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Распустившийся бутон: красиво, но недолговечно

При покупке пионов не стоит сразу тянуться к самым пышным и полностью раскрытым бутонам. Да, они выглядят особенно эффектно: большие, пушистые, с пухлыми лепестками и видимыми тычинками. Но чаще всего такие пионы находятся на пике цветения и после покупки простоят недолго, в среднем два–три дня.

Если хочется, чтобы букет радовал дольше, лучше выбирать бутоны, которые уже созрели для раскрытия, но еще не распустились полностью. Идеальный вариант — плотный на ощупь бутон, который при сжатии с боков слегка пружинит, примерно как теннисный мяч. Это значит, что цветок созрел для того, чтобы красиво раскрыться уже у вас дома, но еще не начал увядать.

На что смотреть, кроме бутона

Стебель расскажет о пионе больше, чем сам бутон. Он должен быть упругим, ровным, насыщенно-зеленым, без темных пятен, сильных заломов и признаков подсыхания. Если он вялый или заметно поникший — это плохой знак: сосуды растения уже перестали проводить воду, и цветок не восстановится даже в лучших условиях.

Обязательно оцените чашелистики — это зеленые листочки, которые обхватывают бутон снизу. Их состояние — точный индикатор возраста цветка. Хорошо, когда чашелистики зеленые, упругие и плотно прилегают к бутону. Плохо, когда они подсохли, пожелтели или скрутились внутрь. Это верный признак того, что пион срезан давно и уже начал терять влагу. Обратите внимание и на нижние листья. Если они сухие или пожелтевшие — букет, скорее всего, не первой свежести.

Можно ли брать нераскрывшиеся бутоны

Слишком тугие, твердые бутоны — тоже не лучший выбор. Велик риск, что эти пионы так и не раскроются в вазе. Поэтому покупать совсем зеленые «шарики» не стоит. При этом букет, в котором часть пионов уже почти готова раскрыться, а часть остается более плотной, — хороший вариант. Когда основа начнет отцветать, распустившаяся «молодежь» освежит букет.

Какие сорта считаются более стойкими

Не все пионы ведут себя в вазе одинаково. Одни сорта осыпаются быстрее, другие держатся заметно дольше. Среди самых надежных — «Сара Бернар» — классический нежно-розовый сорт, «ред шарм» — стойкий, более насыщенный, почти вишневый, а также «корал шарм» и «корал сансет», которые постепенно меняют оттенок по мере раскрытия — от ярко-кораллового до персикового. Это не признак увядания, а особенность сорта.

Также хорошо зарекомендовали себя светлые сорта свадебного типа: воздушные, кремовые, с аккуратным раскрытием. Но в любом случае даже стойкий сорт не будет долго радовать, если цветок изначально был срезан давно или хранился в неподходящих условиях.

Что важно помнить при покупке

Даже самые качественные пионы редко стоят дольше десяти дней, чаще они сохраняют хороший вид от пяти до семи дней. Для этого важно сразу выбрать букет в правильной стадии раскрытия, а затем обеспечить ему нормальный уход дома: чистую вазу, прохладную воду, свежий срез и отсутствие жары.

Поэтому идеальный букет пионов — не тот, который выглядит максимально пышно в магазине, а тот, у которого есть запас на красивое раскрытие уже у вас дома.

А о том, как правильно ухаживать за букетом пионов, Наталья Колганова рассказала «Вечерней Москве» ранее.