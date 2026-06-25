Ветеринар объяснил, как у питомцев формируется привычка выпрашивать еду

Ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал, что кормление кошки со стола может навредить здоровью питомца и закрепить привычку выпрашивать еду.

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По его словам, особенно опасны для кошек шоколад, солёная, копчёная и острая пища. Такие продукты создают серьёзную нагрузку на организм и могут привести к заболеваниям, даже если животное ест их редко.

Шеляков отметил, что лакомства со стола формируют у кошки связь: если попросить, можно получить еду. В результате питомец уже не просто реагирует на голод, а сознательно выпрашивает.

«Важно знать, что у животных короткая память. Если кошка после того, как залезла на стол, убежала в другую комнату, и её там догнал хозяин, то у кошки будет ассоциативный ряд, что она сделала что-то плохое в этой комнате», — рассказал ветеринар URA.RU.

Специалист посоветовал не наказывать кошку, а системно пресекать нежелательное поведение в момент нарушения. Чтобы не провоцировать питомца, нужно убирать еду со стола, кормить его вовремя и отвлекать игрушкой или лакомством, если он пытается запрыгнуть на стол.

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