Почему кошки могут усиливать стресс у хозяев

Согласно исследованию, общение с домашними животными кратковременно улучшает настроение, но не помогает справиться со стрессом. При этом собаки оказываются нейтральными, а кошки, наоборот, способны усилить негативные эмоции. «Вечерняя Москва» узнала у врача-психиатра, психотерапевта Алексея Вилкова, действительно ли кошки могут усиливать стресс у их владельцев.

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По его словам, согласно общепринятым исследованиям и практическому опыту, обычно домашние животные оказывают положительное влияние на психическое состояние человека. Кошки и собаки снижают уровень тревожности и улучшают настроение.

Эксперт отметил, что усиление стресса, скорее всего, связано не с видом животного, а с конкретными обстоятельствами и характером питомца.

Если человек уже находится в состоянии стресса, который не связан с питомцем, а его кошка в этот момент проявляет характер, капризничает или находится не в духе, эти состояния могут резонировать и усиливаться. Попытки успокоить недовольное животное требуют времени и эмоциональных затрат, что истощает владельца, — сказал он.

По его мнению, для человека, который находится на пределе своих эмоциональных сил, необходимость разбираться в сложном настроении своенравного питомца становится дополнительным фактором стресса.

Именно поэтому исследование, которое указывает на негативное влияние кошек, имеет практический смысл. Оно описывает ситуацию, когда изначальное состояние человека и сложный характер животного создают негативный синергетический эффект, — считает собеседник «ВМ».

Кроме того, специалист объяснил, что в этом контексте собаки действительно часто оказываются более неприхотливыми компаньонами.

Они в большей степени ориентированы на человека и позитивное взаимодействие с хозяином. Кошки же обладают более сложным и независимым характером, упрямством. Им бывает сложнее угодить, а их поведение менее предсказуемо, — говорит Вилков.

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