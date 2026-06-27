Как подготовиться к появлению питомца

Завести собаку или кошку — ответственный шаг, который требует подготовки. В городских приютах сформулировали ряд правил, которые помогут будущим хозяевам избежать типичных ошибок и сделать дом безопасным и комфортным для нового члена семьи.

Подготовка к появлению питомца

Первое и главное правило — получить согласие на появление питомца от всех, кто живет в квартире. Даже один несогласный член семьи создаст постоянное напряжение. Необходимо заранее обсудить, кто будет чистить лоток за питомцем, кормить его, выгуливать собаку в дождь.

«Мы часто видим, как эмоциональное желание взять питомца разбивается о бытовую неготовность. Самое важное — еще до переезда животного договориться со всеми членами семьи и обезопасить пространство. Для кошек это в первую очередь надежные сетки на окнах, для собак — четко организованное место для кормления, пункт готовности к прогулке. Это занимает всего несколько дней, но она убережет питомца от травм, а хозяев — от лишнего стресса. Ответственность начинается не в тот момент, когда вы принесли питомца домой, а с подготовки к его появлению», — говорит Алена Пивовар, специалист по социализации животных приюта «Зеленоград» ГБУ «Доринвест».

Отдельно эксперты советуют исключить аллергию на шерсть животных. Возьмите собаку или кошку в квартиру на несколько часов, а лучше всего — сдайте анализы у аллерголога. Симптомы могут проявиться не сразу, а спустя один-два дня.

Не менее важно заранее найти человека, который сможет покормить и выгулять питомца в случае вашей командировки, болезни или задержки на работе.

Будущим хозяевам рекомендуют заранее распланировать бюджет. Составить реалистичную смету важно еще до появления питомца. Помимо ежемесячных расходов на корм, наполнитель и амуницию, необходимо заложить в нее регулярные профилактические визиты к ветеринару, вакцинацию и обработку от паразитов. Отдельно стоит предусмотреть финансовую «подушку безопасности» на случай внезапной болезни или травмы — даже минимальный резерв снимет острую нагрузку на семейный бюджет.

Квартира для кошки: личная территория и настенные полки

Кошки — прирожденные верхолазы и мастера прятаться, поэтому их безопасность напрямую зависит от правильной организации пространства.

Обычная москитная сетка на окне смертельно опасна: кошка легко выпадает вместе с ней. Необходимо поставить металлическую сетку «антикошка», закрепленную болтами или специальными замками.

Опасные зоны — узкие щели за холодильником, плитой и шкафами. Их необходимо закрыть. Провода, лекарства, бытовую химию и нитки с иголками следует хранить только в ящиках с крышками.

Кошке жизненно необходима личная территория, укромное место для отдыха — домик или лежанка в тихом углу, откуда животное нельзя доставать силой. Вертикальное пространство — когтеточка-столбик или настенные полочки — спасет мебель и удовлетворит природные инстинкты. Лоток ставят в тихом доступном месте, но не в проходе и не рядом с мисками. Воду советуют размещать в двух-трех разных точках, так как кошки пьют неохотно, если она стоит вплотную к еде.

Квартира для собаки: убираем обувь и провода

Подготовка к появлению собаки начинается с пола: обувь, детские игрушки, электрические провода и любые опасные предметы убирают из зоны доступа, включая нижние полки шкафов.

Для собаки стоит организовать личное место — выделить лежанку или матрасик в углу гостиной или спальни, где никто не ходит, чтобы питомец мог отдохнуть в одиночестве.

Кроме того, можно обустроить зону кормления. Под миску стелют коврик, а для животных крупных пород — ставят подставку, чтобы питомец не наклонялся слишком низко.

Если собаке разрешено выходить на балкон, необходимо закрыть все щели и убрать предметы, которые она может случайно сбросить вниз.

Сразу у двери можно организовать пункт готовности к прогулке, положив поводок, ошейник или шлейку, пакеты для уборки и полотенце для мытья лап.

Где познакомиться с будущим питомцем

Сегодня в Москве работает 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных, где живут более 15 тысяч собак и кошек. У всех питомцев разная судьба: кто-то оказался на улице по вине прежних хозяев, а кто-то никогда не жил в семье. Но каждый из них нуждается в любящем хозяине и теплом доме. Заранее познакомиться с некоторыми питомцами можно в каталоге сервиса «Моспитомец» на портале mos.ru, созданного столичными комплексом городского хозяйства и Департаментом информационных технологий.

Для удобства пользователей предусмотрен подбор животных по фильтрам — возрасту, окрасу, размеру и типу шерсти. Кроме того, потенциальные хозяева могут пройти короткий тест на совместимость и подобрать наиболее подходящего питомца.

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