Как вырастить дыню на участке

Дачникам следует правильно ухаживать за дыней, чтобы вырастить ее на своем участке. Об этом aif.ru рассказал агроном Денис Терентьев.

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По его словам, одним из главных приемов агротехники является прищипка, которая помогает направить силы растения на формирование и налив плодов.

«Чтобы стимулировать рост боковых побегов, иногда применяют прищипку после пятого листа. Затем из них выбирают несколько самых сильных, обычно три-четыре», — уточнил Терентьев.

Он отметил, что не каждый плод нужно обязательно резать по одной схеме. Данная формировка чаще нужна в теплице, при выращивании на опоре, под пленочным укрытием или в регионе с коротким летом, где важно ускорить развитие плодоносящих побегов, заключил эксперт.

Врач-гастроэнтеролог Людмила Соснина до этого говорила, что арбузы и дыни лучше покупать в период их естественного созревания, так как ранние плоды обычно выращены с помощью различных методов ускорения, включая обилие нитратных удобрений. В целом нитраты не опасны, но при сильном превышении установленных норм такие бахчевые могут быть опасны для здоровья.