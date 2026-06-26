Биолог посоветовал растения, которые помогут дачникам бороться с вредителями

Чтобы защитить урожай и не навредить природе, нужно действовать не с помощью химии, а используя законы самой природы. Главный секрет — не бороться с последствиями, а создавать условия, в которых вредителям некомфортно.

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Об этом в беседе с RT рассказал профессор кафедры биоэкологии и биологической безопасности Университета РОСБИОТЕХ Максим Ларионов.

«Регулярно вносите компост и перегной. В богатой органикой земле растения крепче, а значит, меньше страдают от насекомых. Не сажайте одну и ту же культуру на одном и том же месте несколько лет подряд. Это сбивает с толку вредителей, которые привыкли к определённому "меню"», — посоветовал эксперт.

Также, по его словам, не стоит загущать посадки.

«Хорошая вентиляция мешает развиваться грибкам и не даёт вредителям легко переползать с растения на растение», — добавил специалист.

Он добавил, что у каждого вредителя есть свой естественный враг, поэтому задача садовода — привлечь их на участок.

Например, биолог напомнил, что божьи коровки — это главные пожиратели тли.

«Привлечь их можно, посадив пряные травы (мяту, кориандр) или поставив в саду неглубокие миски с водой», — посоветовал эксперт.

Если вредители всё же появились, он порекомендовал использовать простые и безопасные методы.

«Опрыскивайте растения настоями чеснока, луковой шелухи или острого перца. Резкий запах отпугнёт насекомых. Раствор хозяйственного мыла помогает против тли», — рассказал Ларионов.

Также он пояснил, что можно использовать диатомит — горную муку, которая продаётся в садовых магазинах.

«Посыпьте ею землю вокруг растений. Она безвредна для человека, но царапает покровы слизней и личинок, высушивая их», — добавил собеседник RT.

Отмечается, что некоторые растения отпугивают вредителей своим запахом или служат для них приманкой.

«Бархатцы и календула отпугивают нематод и колорадского жука. Посадите их по периметру грядок. Базилик и лук защищают томаты и морковь от многих вредителей. Настурцию часто сажают как "жертву": тля первым делом нападает на неё, оставляя в покое ваши овощи», — привёл примеры эксперт.

Помимо этого, он рассказал, что самый надёжный способ защитить молодые всходы — накрыть их.

«Используйте тонкий нетканый материал (агроволокно). Он пропускает свет и воду, но не даёт блошкам, мухам и бабочкам добраться до растений. Это идеальная защита для капусты, редиса и салата», — заключил специалист.

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