Молодежь ринулась скупать «бабушкины ковры»

Российские продавцы отмечают рост спроса на ковры, причем среди молодежи в тренде «бабушкины» варианты, ковры с геометрическими узорами в советской стилистике. Об этом kp.ru сообщает со ссылкой на продавцов и дизайнеров.

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Как отметила в беседе с изданием сотрудница одного из профильных магазинов, на фоне растущего тренда на «бабушкины ковры» молодежь стала даже обращаться к барахолкам, где продаются изделия с оленями. Популярностью также пользуются ковры с контрастной геометрией и с потертостями — так называемым эффектом старости. Цены на такие изделия колеблются в районе 5–30 тыс. рублей, отметила продавец.

В целом спрос на покупку ковров имеет смысл, так как они делают помещения намного уютнее и собирают интерьер в единую композицию, считает дизайнер Мария Боровская.

«При этом ковер может стать не просто фоном, а главным акцентом в комнате. Особенно эффектно он смотрится в зоне камина», — подчеркнула она.

Среди наиболее обеспеченных россиян, по словам дизайнера, в тренде ковры из натуральной шерсти, джута и сизаля. Также те, кто может себе позволить, выбирают изделия ручной работы. Боровская подтвердила высокий спрос россиян на модели с эффектом легкой потертости. Что касается цветов, то, по ее словам, чаще в приоритете сложная гамма — терракотовый, охристый, глубокий зеленый.

«Видим и советскую геометрию с характерными градиентами. Эти расцветки снова возвращаются в современные интерьеры, благодаря своей выразительности и неожиданному контрасту с современной мебелью», — пояснила дизайнер.

Она также отметила, что на стену ковер лучше не вешать. На такой шаг можно пойти только если речь идет об авторской работе либо редком винтажном экземпляре.

До этого основатель дизайн-бюро UfO Design Vision Евгений Гриневич рассказал «Газете.Ru», что в Россию возвращается советская традиция вешать ковры на стены. Он отметил, что над коврами на стенах смеются напрасно, поскольку, помимо декоративной, они выполняют звукоизоляционную функцию. Дизайнер также посоветовал не выбрасывать ковры, доставшиеся в наследство от мам и бабушек, даже если кажутся немодными – по его словам, старый тканый палас может стать находкой для антикваров и коллекционеров.