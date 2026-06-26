Агроном объяснил, какую зелень можно посадить на балконе

На балконе можно посадить салат или зелень. Как правильно ухаживать за будущим урожаем, рассказал главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов.

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«В основном, конечно, все выращивают зелень. Это лук, салат, укроп, петрушка, базилик, розмарин. Все это можно выращивать в домашних условиях», — отметил эксперт.

По словам Маслова, при размещении рассады на балконе необходимо учитывать количество солнечного света. Если его недостаточно, тогда можно купить небольшие фитолампы. Они дают красный и синий спектр, необходимый для фотосинтеза. Специалист отметил, что растения под ними не вытягиваются и сохраняют компактную форму, передает 360.ru.

Маслов также посоветовал не забывать про температурный режим. При жаркой погоде на балконе нужно регулярно открывать окна, чтобы избежать перегрева растений.

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