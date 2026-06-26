Агроном объяснил, какую зелень можно посадить на балконе

Агроном Маслов: На балконе можно посадить руколу, розмарин и другую зелень
На балконе можно посадить салат или зелень. Как правильно ухаживать за будущим урожаем, рассказал главный агроном Тимирязевской академии Вячеслав Маслов.
«В основном, конечно, все выращивают зелень. Это лук, салат, укроп, петрушка, базилик, розмарин. Все это можно выращивать в домашних условиях», — отметил эксперт.
По словам Маслова, при размещении рассады на балконе необходимо учитывать количество солнечного света. Если его недостаточно, тогда можно купить небольшие фитолампы. Они дают красный и синий спектр, необходимый для фотосинтеза. Специалист отметил, что растения под ними не вытягиваются и сохраняют компактную форму, передает 360.ru.
Маслов также посоветовал не забывать про температурный режим. При жаркой погоде на балконе нужно регулярно открывать окна, чтобы избежать перегрева растений.
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