Названы любимые породы собак у молодежи в России

Самыми популярными породами собак у россиян в возрасте от 18 до 35 стали овчарки, шпицы и таксы. При этом жители столичного региона чаще выбирают корги, сообщил ТАСС директор по развитию зооцентра "Шарики" Сергей Кузин.

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В опросе, проведенном специалистами зооцентра, приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 от 35 лет из 16 крупнейших российских городов.

«Результаты нашего исследования в первую очередь интересны тем, что если не разрушают, то подвергают сомнению актуальность сформировавшегося за последние несколько лет тренда из социальных сетей на "новые породы собак" такие как мальтипу, йоркипу, кавапу, кокапу и так далее. Российская молодежь преимущественно выбирает классические породы собак. Тех, с кем можно совершать длительные прогулки, заниматься спортом и вести активный образ жизни», — сказал он.

Так, по словам Кузина, первое место по популярности у российской молодежи занимают овчарки: их держат 12% респондентов. На 2-м и 3-м местах с двукратным отставанием от лидеров идут компактные шпицы и таксы. За ними следуют хаски, лабрадоры и чихуахуа. По данным эксперта, модель выбора породы у жителей столицы и других регионов России различается. В Москве и Петербурге из-за простоты содержания в условиях мегаполиса предпочитают небольших собак, например, шпицев и такс. Жители менее крупных городов чаще выбирают овчарок, хаски, лаек, алабаев. Лидером в столичном регионе стали корги.

«В целом внешность, размер и характер — главные критерии при выборе домашнего питомца. О стоимости содержания молодые люди думают в последнюю очередь. 99% опрошенных считают питомцев полноценными членами семьи. У 75% респондентов собака однозначно изменила образ жизни», — отмечается в материале по результатам опроса.

Интерес к породе формируется благодаря социальному окружению. Основным источником информации об особенностях поведения и содержания будущих питомцев становятся друзья и знакомые: этим каналом пользовались более половины респондентов. На втором месте оказались социальные сети: публикации владельцев, блогеров, каналы тематических сообществ. Также заметную роль в выборе собаки играют профессиональные источники информации: заводчики и кинологи.

Авторы опроса также выяснили у хозяев питомцев, какой породе они бы отдали предпочтение, если бы брали собаку сейчас. Овчарка сохранила лидерство, однако потеряла треть популярности. На второе место вырвался корги: он есть у 2% участников опроса, а завести его хотели бы 8%. На треть усилили позиции хаски с лабрадорами, на столько же утратила популярность такса. И почти наполовину выросла доля молодых людей, желающих взять собаку из приюта.