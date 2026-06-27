Эксперт рассказал, как помочь питомцам перенести жару

Купание в водоемах и смачивание живота домашним животным помогут им перенести летнюю жару. Также сбросить жар позволят прохладные корм и вода, рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, директор и главврач ветеринарной клиники в Екатеринбурге Анатолий Исайкин.

"Если животное любит воду, обычно это относится к собакам, помочь им поддержать температурный режим может купание в водоемах. Кошки чаще легче переносят жару, но им иногда стоит подмачивать животик. Также можно давать им не холодные, но прохладные корм и воду", - объяснил он.

На животе животных сконцентрировано большое количество сосудов, а шерсть там менее густая. Поэтому охлаждение этой зоны позволит питомцу наиболее комфортно остыть. Мочить кошку полностью нельзя, так как она может замерзнуть и перенести сильный стресс.

Кроме того, эксперт посоветовал кондиционировать помещения, где находятся животные. Особенно это важно в жаркие дни, когда питомцы остаются в закрытой квартире одни.

При этом Исайкин предостерег хозяев от того, чтобы давать животным мороженое. Зачастую они плохо переносят молочные продукты, особенно жир, из-за чего у питомца могут возникнуть проблемы с поджелудочной железой.