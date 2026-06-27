Не выбрасывайте эти кухонные отходы: цветы скажут спасибо

Многие из нас привычно отправляют в мусорное ведро банановую кожуру, кофейную гущу, луковую шелуху и яичную скорлупу, хотя все это может стать отличной основой для мягких домашних подкормок. Подробности рассказывают авторы канала «Идеальный огород».

Среди цветоводов популярны несколько простых рецептов, которые легко приготовить на любой кухне. Например, настой из измельченной яичной скорлупы готовят несколько дней, а применяют его раз в две-три недели. Для цветущих растений отлично подходит подкормка из банановой кожуры, которую заливают кипятком, настаивают сутки, а затем обязательно разводят водой. Если нужно поддержать рост новых побегов, используют настой из кофейной гущи и луковой шелухи. Универсальным средством также считается обычная крахмальная вода и охлажденный отвар, оставшийся после варки картофеля.

В этом деле важнее всего соблюдать умеренность. Слишком насыщенные растворы могут сильно навредить корням, поэтому опытные любители растений советуют делать домашние подкормки менее концентрированными и не превышать рекомендуемую частоту полива.

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и помогают сделать пространство уютнее. При этом одни виды отлично подходят даже для начинающих цветоводов, а другие лучше не размещать в спальне из-за их особенностей, писал «ГлагоL».