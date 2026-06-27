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Не выбрасывайте эти кухонные отходы: цветы скажут спасибо

ГлагоL

Многие из нас привычно отправляют в мусорное ведро банановую кожуру, кофейную гущу, луковую шелуху и яичную скорлупу, хотя все это может стать отличной основой для мягких домашних подкормок. Подробности рассказывают авторы канала «Идеальный огород».

Не выбрасывайте эти кухонные отходы: цветы скажут спасибо
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Среди цветоводов популярны несколько простых рецептов, которые легко приготовить на любой кухне. Например, настой из измельченной яичной скорлупы готовят несколько дней, а применяют его раз в две-три недели. Для цветущих растений отлично подходит подкормка из банановой кожуры, которую заливают кипятком, настаивают сутки, а затем обязательно разводят водой. Если нужно поддержать рост новых побегов, используют настой из кофейной гущи и луковой шелухи. Универсальным средством также считается обычная крахмальная вода и охлажденный отвар, оставшийся после варки картофеля.

В этом деле важнее всего соблюдать умеренность. Слишком насыщенные растворы могут сильно навредить корням, поэтому опытные любители растений советуют делать домашние подкормки менее концентрированными и не превышать рекомендуемую частоту полива.

Комнатные растения не только украшают интерьер, но и помогают сделать пространство уютнее. При этом одни виды отлично подходят даже для начинающих цветоводов, а другие лучше не размещать в спальне из-за их особенностей, писал «ГлагоL».