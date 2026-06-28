Эксперт рассказал, почему животным нельзя гулять на даче одним

Хозяевам не стоит оставлять домашних животных на дачах без присмотра, поскольку во время прогулок они могут заразиться и передать человеку болезни, в том числе смертельные. Об этом рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, директор и главврач ветеринарной клиники в Екатеринбурге Анатолий Исайкин.

"Животных, безусловно, стоит вывозить на дачу, поскольку им полезен свежий воздух, где меньше воздействие токсичных веществ и аллергенов. В то же время бесконтрольные прогулки могут быть для питомцев довольно опасными. Главная угроза, обладающая стопроцентной летальностью, - бешенство, которое передается через укусы от других инфицированных или больных животных. Его инкубационный период может растягиваться до нескольких месяцев, а саму болезнь переносят даже мыши, крысы и ежи, которые могут заразить питомца незаметно для владельца", - объяснил он.

Исайкин добавил, что также человеку от животных могут передаваться грибковые заболевания, в том числе лишаи. Ими питомцы могут заразиться от местных животных. При этом, в отличие от аборигенных особей, у домашних нет иммунитета к подобным патогенам.

Отдельно эксперт предостерег хозяев кошачьих: для них прогулки могут быть особенно опасны из-за драк с другими котами.

"У них тонкие и длинные клыки, которые входят глубоко в ткани, занося внутрь достаточно серьезную инфекцию. Потому после драки кошка может получить травму с воспалением и нагноением", - отметил он.

По словам Исайкина, животных не стоит выпускать с территории своего участка, либо нужно гулять вместе с ними. Кроме того, дополнил он, питомцам перед выездом на дачу необходимо ставить поливалентные прививки, которые помогают сразу от нескольких наиболее часто встречающихся и опасных болезней.