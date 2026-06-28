Ветеринар рассказал о пользе собак для одиноких пенсионеров

Питомцы могут занять роль «ребёнка» и удовлетворить потребность в любви и заботе.

Воспитывая животное, пожилые люди чувствуют себя необходимыми, рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» этолог, ветеринарный врач, автор книг по кинологии Владимир Гриценко.

«Большая часть людей за рубежом и у нас считают собаку членом семьи. Она на самом деле член семьи, потому что мы выделяем ей место, финансы, время, мы её обучаем, заботимся о здоровье, кормим. Она может занимать роль ребёнка. Может, для некоторых пожилых одиноких людей роль ребёнка, которую часто отводят собаке, тоже очень полезна. Недаром есть такое определение любви. Любовь — это потребность быть необходимым. И вот как раз люди и удовлетворяют вот эту свою потребность быть необходимым, воспитывая собаку. Специальные знания кинологические нужны только в 20% случаев. И тогда люди обращаются к кинологам».

Ранее ветеринар Михаил Шеляков перечислил первые признаки перегрева у собак. Он отнёс к ним обездвиженность, учащённое дыхание и потерю сознания.