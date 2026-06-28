Как часто нужно стирать наволочки

Врач Гарет Най рассказал, как часто нужно менять наволочки, чтобы избежать накопления бактерий и раздражений на коже. Его слова приводит Daily Mirror.

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По мнению Найя, наволочки нужно менять чаще, чем остальное постельное белье. Оптимальной он назвал стирку один раз в неделю, хотя точная частота зависит от привычек сна и того, спит человек один или с партнером. Он пояснил, что у пар постельное белье пачкается сильнее, так как накапливает больше пота, что провоцирует размножение бактерий.

Он добавил, что на подушках этот процесс происходит особенно активно, так как они тесно контактируют с кожей лица и волосами. Это означает, что наволочки быстрее собирают жир, пыль и остатки средств для ухода.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок призвал обязательно стирать купальники после покупки. По его словам, это нужно для того, чтобы смыть фабричные пропитки.