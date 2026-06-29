Как правильно пасынковать помидоры? Агроном предостерег новичков от ошибок

Подход к пасынкованию томатов напрямую зависит от сорта: высокорослые и низкорослые помидоры требуют принципиально разного ухода, предупредил агроном и биолог Михаил Воробьев в беседе с 360.ru.

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По словам специалиста, высокорослые сорта формируют в один ствол: все, что растет вбок, нужно удалять, оставляя только те соцветия, которые образуются на главном стебле. У низкорослых сортов все иначе, урожай как раз формируется на боковых побегах. Такие помидоры через некоторое количество листьев дают соцветия, рост главного побега заканчивается, и на смену приходят боковые побеги, на которых тоже могут созреть дополнительные плоды.

Главная ошибка новичков, по словам Воробьева, — отломить не то и лишиться урожая. Как отличить пасынок от цветочной кисти? Пасынок всегда растет из пазухи листа, тогда как цветочная кисть начинает рост непосредственно от стебля. На боковом отростке даже на небольшом размере уже заметны листочки, а на кисти — зачатки бутонов.

Удалять побеги лучше, когда они достигли трех-пяти сантиметров: в этом возрасте они еще тонкие, легко обламываются и не отнимают много сил у растения, к тому же не оставляют крупных ран. Идеальное время для процедуры — сухое солнечное утро, чтобы ранка успела затянуться до вечера. Проводить осмотр и удалять пасынки стоит регулярно, примерно раз в шесть-восемь дней. Многие дачники, которые приезжают на участок только по выходным, сталкиваются с тем, что за неделю отростков нарастает так много, что успевай только обрывать.

Агроном также посоветовал проводить процедуру в перчатках: при пасынковании руки контактируют с соком томатов и стебельками, насыщенными красящими пигментами, прежде всего хлорофилом, который потом трудно отмыть. Боковые побеги обламывают руками или, если они уже достаточно прочные и толстые, обрезают секатором, при этом важно не задеть соседние листья.

Ранее председатель «Садоводов России Андрей Туманов рассказал, как защитить смородину от мучнистой росы, активно развивающейся в жару и сырость. По словам специалиста, садоводы могут использовать системные фунгициды или заменить старые кусты на новые устойчивые сорта, которые почти на 100% защищены от этого грибка. Если оставлять старые посадки, обязательно потребуется профилактика: весенняя обработка бордоской смесью и опрыскивание системным препаратом после цветения. Кроме борьбы с болезнями, для получения хорошего урожая критически важна грамотная подкормка комплексными удобрениями со сбалансированным содержанием азота, фосфора и калия. Новичкам специалист рекомендует использовать водорастворимые комплексные составы, которые проще дозировать.