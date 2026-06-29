Кинологи рассказали, чем нужно обеспечить питомцев во время отдыха у воды

Владельцам собак, которые берут питомцев на отдых у воды, стоит облачать их в спасательные жилеты даже в том случае, если животное хорошо плавает. Об этом сообщили в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).

«Правила безопасности на воде для собак такие же строгие, как и для детей. Главная ошибка владельцев – они думают, что собака на море отдыхает так же, как они. На самом деле для животного это риск для всего организма. И вы должны вовремя заметить угрозу», – приводятся в сообщении слова президента Российской кинологической федерации Владимира Голубева.

В РКФ пояснили, что даже если питомец уверенно держится на воде, ему необходим спасательный жилет с ручкой на спине. Играть с собакой рекомендуется только на мелководье, где она может уверенно стоять лапами на дне. Такая экипировка позволит быстро вытащить животное, если оно устанет или попадет в сильную волну.

Владельцам рекомендуют всегда брать с собой запас пресной воды и не разрешать питомцу пить морскую воду, чтобы избежать обезвоживания и проблем с пищеварением.

Кинологи также призывают избегать прогулок по пляжу в часы наиболее активного солнца – с 11:00 до 16:00, чтобы снизить риск теплового удара. Для защиты лап советуют использовать специальный воск или обувь, поскольку в жаркую погоду песок может сильно нагреваться и обжигать подушечки.

Кроме того, после каждого купания следует ополоснуть шерсть и лапы питомца пресной водой, чтобы смыть соль и песок, а также обработать уши специальным подсушивающим лосьоном. По словам кинологов, это поможет снизить риск раздражения кожи и развития воспалительных заболеваний ушей.