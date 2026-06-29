Агроном рассказал, какие комнатные растения содержат яд

Большинство комнатных растений имеют ядовитый сок. Особую внимательность стоит соблюдать тем, у кого дома есть дети или домашние питомцы. Об этом предупредила агроном Елизавета Тихонова.

© Вечерняя Москва

Большинство не только комнатных, но и большинство красиво цветущих растений в огороде тоже ядовитые. Просто их не надо есть, — отметила специалист.

При надломе листьев у таких растений выделяется белый тягучий сок, который может привести к отравлению. Эксперт посоветовала хранить растения подальше от детей и домашних животных, передает 360.ru.

Некоторые комнатные растения требуют особо ухода, поэтому людям, которые решили впервые посадить что-то дома, необходимо учитывать ряд факторов. Какие растения не стоит брать новичкам, рассказала Анна Кучук, цветовод, создательница группы в соцсети «ВКонтакте» «Комнатное цветоводство Анны Кучук» в беседе с «Вечерней Москвой».

Для того чтобы растения цвели круглый год, необходимо выбирать экзотические виды. О самых необычных растениях «Вечерней Москве» рассказала Мария Цепкова, гендиректор Бюро ландшафтного дизайна «Цепкова и партнеры».