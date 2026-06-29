Пять простых шагов: как превратить дачную веранду в уютный уголок

Веранда давно уже стала полноценной зоной отдыха, где приятно встречать утро с чашкой кофе, устраивать семейные ужины, читать книги или проводить теплые вечера в компании друзей. Грамотное оформление поможет сделать пространство не только красивым, но и функциональным. Как превратить обычную веранду в уютный уголок, «Вечерней Москве» рассказала креативный директор сети гипермаркетов Hoff Алла Макарова.

Шаг первый — определить назначение пространства

Перед тем как выбирать мебель и декор, важно определить назначение пространства: летняя столовая, тихий уголок для отдыха или место для встреч с близкими.

— Веранда может меняться вместе с вашим настроением, планами или жизненной ситуацией. От этого зависят и стиль оформления, и выбор материалов. Кроме того, если веранда небольшая, лучше отказаться от лишних предметов и сделать ставку на функциональность. Просторное помещение, наоборот, позволяет сделать несколько зон, например обеденную и пространство для отдыха с мягкими креслами, — отметила Макарова.

Шаг второй — выбор оформления

По словам дизайнера, главный тренд в оформлении веранды — естественность:

дерево, ротанг, лен, хлопок, керамика и камень создадут ощущение гармонии с природой;

деревянная мебель всегда выглядит особенно атмосферно, плетеные кресла и столики делают пространство легким и расслабленным;

текстиль из натуральных тканей добавляет мягкости и домашнего уюта.

— Чтобы интерьер выглядел гармонично, лучше выбирать спокойную природную палитру: бежевый, молочный, песочный, терракотовый, оливковый, серый или оттенки дерева. Такие цвета визуально расслабляют и делают помещение более светлым, — посоветовала эксперт.

На веранде должно быть удобно отдыхать в любое время дня, поэтому мягкие диваны, кресла с подушками, шезлонги или подвесные конструкции становятся центральными элементами этой зоны.

— Если площадь позволяет, можно поставить небольшой диван с кофейным столиком и создать атмосферу загородного лаунжа. Для компактных веранд подойдут складные модели мебели или деревянные скамьи с мягкими сиденьями. И особое внимание уделите текстилю. Подушки, пледы и ковры делают пространство по-настоящему жилым, — порекомендовала Макарова.

Шаг третий — подбор освещения

При оформлении веранды важно также подобрать правильное освещение, подчеркнула эксперт:

— Яркий свет, как правило, здесь неуместен, гораздо важнее мягкая, расслабляющая атмосфера. Поэтому отлично подойдут гирлянды с теплым светом, фонари, свечи, настольные лампы или подвесные светильники. А гирлянды вдоль перил или потолочных балок сделают пространство особенно атмосферным в вечернее время.

Шаг четвертый — озеленение

По мнению собеседницы «ВМ», ни одна уютная веранда не обходится без зелени. Растения ее оживляют и делают более свежей.

— Я рекомендую использовать кашпо с цветами, ампельные растения, декоративные травы и мини-деревья в кадках. Даже несколько растений способны полностью преобразить интерьер. Если хочется создать ощущение южного курорта, можно добавить пальмы, цитрусовые или вьющиеся растения. А для более спокойного скандинавского стиля подойдут лаконичные зеленые композиции в простых керамических кашпо, — отметила Макарова.

Шаг пятый — добавление декора

Индивидуальным пространство делают детали, но не стоит перегружать интерьер большим количеством декора, предостерегла эксперт. Лучше выбрать несколько выразительных элементов. Например, керамические вазы, плетеные корзины, деревянные подносы, свечи, текстиль.

— Уютная веранда — это не только красивый интерьер, но и правильное настроение. Здесь важно ощущение спокойствия и комфорта. Поэтому не стоит стремиться к идеальной картинке, намного важнее создать пространство, в котором будет приятно находиться при различных сценариях, — добавила эксперт.

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