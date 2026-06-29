Названы самые популярные породы собак у молодежи

Овчарки стали самой популярной породой собак у молодежи. Об этом «Газете.Ru» рассказал зооцентр «Шарики».

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«Первое место по популярности у российской молодежи занимают овчарки: их держат 12% респондентов. К такому выводу пришли исследователи по результатам опроса 1500 человек 18–35 лет из 16 крупнейших российских городов», — заявили эксперты.

На втором месте оказались шпицы, а на третьем — таксы. В список также вошли хаски, лабрадоры и чихуахуа.

Исследователи отметили, что модель выбора породы у жителей столиц и остальной России различается.

«В Москве и Петербурге предпочитают небольших собак вроде тех же шпицев и такс: сказывается мода и простота содержания в условиях мегаполиса. Жители менее крупных городов могут позволить себе собак побольше: овчарок, хаски, лаек, алабаев. Гораздо чаще, чем в среднем по России, столичные жители выбирают корги, и намного ниже среднего — овчарок», — поделились специалисты.

Главными критериями при выборе собаки аналитики назвали внешность, размер и характер. Эксперты подчеркнули, что о стоимости содержания молодежь думает в последнюю очередь.

«При выборе питомца для квартиры честно оцените свой образ жизни. Малинуа и бордер-колли вряд ли подойдут спокойной семье. Зато корги, лабрадоры, мопсы или таксы не прочь поспать до обеда. Активным людям лучше присмотреться к хаски, аусси или джек-рассел-терьерам», — посоветовала кинолог бренда Buddy&Sol Мария Киселева.

Она рекомендовала обратиться к кинологу, который специализируется на подборе щенков. По ее словам, эксперт протестирует малышей и подскажет, с кем человек точно совпадет.

Более половины респондентов ответили, что основным источником информации об особенностях поведения питомцев были их становятся друзья и знакомые. На втором месте — социальные сети: публикации владельцев, блогеров, каналы тематических сообществ.

Эксперты добавили, что профессиональные источники информации (заводчики, кинологи, выставки) также играют роль в выборе собаки: с их помощью будущие владельцы подтверждают уже возникший интерес.

Кроме того, исследователи выяснили, какую породу россияне завели бы сейчас при возможности. На первом месте осталась овчарка, однако потеряла треть популярности. На второй строчке оказался корги — завести его хотели бы 8%. На треть усилили позиции хаски с лабрадорами, на столько же утратила популярность такса. При этом почти наполовину выросла доля молодых людей, желающих взять собаку из приюта.