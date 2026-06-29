Как сделать балкон лучше и полезнее?

Балкон в городской квартире вполне может быть не дополнением к жилой площади, а самодостаточным полезным пространством. Например, рабочим кабинетом или местом для медитаций, пишет Pravda.Ru.

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Первым шагом к преображению балкона должно стать его освобождение от хлама. Все ненужное должно покинуть территорию, оставляя место для творческих идей. При этом функции хранения вещей за балконом можно сохранить, если внедрить специальные системы с закрытыми нишами и лаконичными стеллажами.

«Многие игнорируют риски, связанные с температурным расширением материалов на закрытых лоджиях. Прямые солнечные лучи превращают захламленный балкон в зону опасности, где безопасность на балконе напрямую зависит от отсутствия легковоспламеняющихся предметов и электроники в зоне перегрева», - говорит инженер строительного контроля (технический надзор) Роман Волков.

Балкон может наполнить то, что больше нравится. Любителям кофе понадобятся консольный столик и складные стулья, а книголюбам нужно глубокое кресло с влагостойкими подушками. В любом случае, важно не перегружать пространство, оставляя проход свободным. Текстиль добавит территории аутентичности, а растения создадут противовес урбанистическому виду.

«Балкон требует особого внимания к материалам. Если вы используете ткани, они должны быть устойчивы к ультрафиолету, иначе за один сезон яркая обивка превратится в блеклую тряпку. Особенно это касается зон, где организована сушка белья летом - избыточная влажность в сочетании с солнцем быстро портит и текстиль, и отделку», - рассказывает декоратор интерьеров Полина Савельева.

Зачастую летом на балконе очень жарко. Исправят ситуацию шторы blackout или атермальная пленка, отсекающая инфракрасное излучение без блокировки вида из окна. При грамотной защите от солнечных лучей можно обойтись без кондиционера. Стоит также подумать об уличных экранах или москитных сетках.