Россияне стали чаще отдыхать с питомцами и кормить их «модным» питанием

За год число россиян, отдыхающих с животными, увеличилось на 20%. Об этом «Газете.Ru» рассказали производитель натуральных рационов SUPERPET и глэмпинг «А-Ферма», которые провели исследование.

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«Число владельцев, предпочитающих путешествовать вместе с питомцами, за последний год выросло на 20%. Одновременно на 25% увеличилось количество хозяев, которые перевели кошек и собак на «модное» видотипичное питание. Оба тренда активно развиваются с 2019 года», — заявили эксперты.

Они отметили, что за последние несколько лет питомцы окончательно стали полноценными членами семьи. Это повлияло на подход к организации отдыха и требования владельцев к питанию кошек и собак.

По данным глэмпинга, 61% гостей рассчитывают увидеть в домиках базовые удобства для животных: лежанки, миски, пеленки и средства для мытья лап. Почти треть путешественников заранее интересуются наличием специального меню для питомцев. Еще 7% россиян планируют отдых таким образом, чтобы животное также могло активно проводить время, поэтому уточняют наличие игрушек, площадок для прогулок и совместных развлечений.

«Для части аудитории наличие инфраструктуры для собак и кошек уже стало обязательным условием при бронировании», — подчеркнул основатель глэмпинга Кирилл Спичка.

Еще одним трендом, как отмечают эксперты SUPERPET, является «модное» питание.

«Сегодня при выборе натуральных рационов владельцы обращают внимание на прозрачный состав с белками более 85% (с процентным соотношением мяса, субпродуктов, костей и овощей). Для них также важны наличие руководства по правильному кормлению, быстрая доставка и удобная упаковка», — рассказали специалисты.

Отдельным трендом они назвали разнообразие видов рационов и вкусов. По словам специалистов, сейчас наиболее востребованным вариантом остается сырое видотипичное питание — его выбирают 65% владельцев. Еще 23% отдают предпочтение влажным натуральным рационам, а 12% выбирают дегидрированный сухой корм.

«Владельцы стали лучше разбираться в природных потребностях питомцев, изучать составы и задавать вопросы о происхождении ингредиентов. Для многих сегодня важно подобрать рацион, максимально соответствующий биологическим потребностям животного», — отметил сооснователь SUPERPET Вадим Ларионов.

Аналитики считают, что популярность отдыха с питомцами и видотипичного питания продолжит расти. По их словам, этому способствует развитие зоосознательности и pet-friendly инфраструктуры в туристической отрасли.